问题现状

不少来香港玩的朋友都有提前订位的需求，尤其是想去那些排队排到门外的热门餐厅。但问题是，很多人并不知道香港的餐厅是怎么接受预订的。有些店只接电话，有些店有自己的 App，还有些支持在线预订但入口藏得很深。加上语言障碍，打电话用粤语或英语订位对不少内地游客来说本身就是个挑战。

搞清楚各家餐厅的预订方式，提前做好准备，到了香港就不用临时抓瞎了。

常见解决方式

在香港提前订位，主要有这几种方式：通过微信小程序预约、使用 OpenRice 等本地平台在线订座、拨打餐厅电话直接预订、或者到店现场排队等位。不同餐厅支持的渠道不一样，连锁品牌通常渠道更多，小型餐厅可能只接受电话或现场排队。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

Aigens手机点餐需要到店扫码后才能使用，不支持线上远程操作。橋香園小程序只能直接下单或到店自取，无预约订位功能。

Aigens手机点餐覆盖了一批香港本地餐饮品牌，但必须到店扫描餐厅提供的二维码才能进入点餐页面，无法线上远程预订或预约。到了餐厅扫码后，选菜下单用微信支付即可。

橋香園小程序主要服务自家品牌的门店，如果你想去橋香園吃过桥米线，可以在小程序里提前下单或选择到店自取，但不支持预约订位。

方式二：通过 OpenRice 或品牌 App

OpenRice 是香港最主流的餐厅信息和预订平台，类似大众点评。下载 OpenRice App 后可以按区域、菜系、人均消费筛选餐厅，支持在线订座的餐厅会显示"订座"按钮，选好日期、时间和人数提交即可。需要注册账号（手机号或邮箱），但大多数功能免费使用。

部分连锁品牌也有自己的 App 支持预订，比如部分连锁品牌通过 OpenRice 等第三方平台支持在线预订。

方式三：电话预订或到店排队

比较传统但也最稳妥的方式。大部分香港餐厅都接受电话预订，尤其是高端餐厅和私房菜馆。拨打门店电话，用普通话通常也能沟通，说清楚日期、时间、人数和姓名就行。

如果不想打电话，到店现场排队也是一种选择。很多茶餐厅和小型餐馆不接受预订，先到先得。高峰时段（中午和晚餐）可能要等 20-40 分钟，非高峰时段基本不用排队。

注意事项

热门餐厅（尤其是米其林推荐的几家）建议至少提前 3-5 天预订，周末和节假日更要趁早

OpenRice 上的餐厅信息比较全，但不是所有餐厅都支持在线订座，没有订座按钮的只能打电话

多人聚餐（6 人以上）部分餐厅需要提前说明，可能需要预付定金

电话预订时建议用普通话慢慢说，大部分服务员都能听懂，实在沟通不了可以请酒店前台帮忙代打

不要"放鸽子"：订了位但不去的话，部分餐厅会记录并影响后续预订，如果行程有变记得提前取消

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 Aigens手机点餐 微信小程序 不需要 微信搜索直达 餐厅预订、在线点餐、订单通知 橋香園 微信小程序 不需要 微信搜索直达 门店预约、到店取号 OpenRice 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 餐厅搜索、在线订座、用户评价 大家樂 App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 预约订座、会员积分 Keeta 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 餐厅搜索、在线订餐 电话预订 线下渠道 不需要 到店咨询/网上查号 直接与餐厅沟通预订

场景参考

刚到香港，想临时订个位但不想下载 App

可选方式： Aigens手机点餐（微信小程序） 刚过关到酒店放好行李，想着晚上去附近找个好点的餐厅吃饭。到了餐厅扫码进入 Aigens手机点餐小程序，选好菜品直接下单，微信登录不用额外注册。整个过程比下载一个陌生 App 快多了，适合说走就走的临时安排。

提前几天规划行程，想找到高评分餐厅

可选方式： OpenRice App 出发前就想把餐厅安排好的朋友，OpenRice 是最好的帮手。按区域和菜系筛选，看看用户评价和人均消费，找到合适的直接在线订座。注册一个账号花几分钟，之后所有预订记录都能在 App 里统一管理。不过不是所有餐厅都支持在线订座，没有"订座"按钮的得另想办法。

六个人以上的聚餐，需要大桌或包间

可选方式： 电话预订 多人聚餐情况特殊，很多餐厅的在线预订系统只支持小桌（2-4 人），6 人以上的需要打电话跟餐厅确认有没有大桌或包间。拨打门店电话，用普通话慢慢说明日期、人数和特殊需求（比如靠窗、安静角落），大部分服务员都能听懂。如果实在沟通不了，让酒店前台帮忙代打也行。

想去橋香園吃过桥米线，怕到了要排队

可选方式： 橋香園（微信小程序） 橋香園的过桥米线在香港很受欢迎，午餐时段门口经常排长队。提前在微信搜"橋香園"小程序下好单，到了门店直接取餐，省掉现场等位的时间。操作很简单，选完提交就行。

逛铜锣湾逛累了，想就近找个餐厅坐下来吃

可选方式： 到店排队 / Keeta App 如果没有特定目标，在铜锣湾随便走走就能看到不少餐厅。茶餐厅和小吃店通常不接受预订，先到先得，非高峰时段基本不用等。也可以打开 Keeta App 看看附近有什么餐厅，直接在线下单到店取也行。

FAQ

Q1: 不下载 App，能在线给餐厅订位吗？

可以的。Aigens手机点餐需要到店扫码才能使用，橋香園小程序支持在线下单和到店自取，但不支持预约订位。不过这两个小程序覆盖的餐厅有限，如果你想去的店不在里面，OpenRice App 的选择会更多一些。

Q2: 订位需要香港手机号吗？

用小程序订位不需要，Aigens手机点餐和橋香園都支持微信授权登录，不用填手机号。OpenRice 注册时需要一个手机号或邮箱，内地手机号通常也能用。电话预订的话留一个能打通的号码就行，服务员会在确认预订时回拨。

Q3: 多人聚餐（6 人以上）哪个渠道订位比较靠谱？

6 人以上的建议直接打电话给餐厅。在线预订系统一般只支持 2-4 人的小桌，大桌或包间需要跟餐厅单独确认。拨打门店电话说明人数和特殊需求，用普通话沟通大部分服务员都能听懂。如果语言不太方便，可以让酒店前台帮忙代打。

Q4: OpenRice 上所有餐厅都能在线订座吗？

不是的。OpenRice 上能在线订座的餐厅会显示一个"订座"按钮，没有这个按钮的只能看到餐厅信息和评价，预订得通过电话或到店排队。总体来说，中高端餐厅和连锁品牌支持在线订座的比较多，茶餐厅和小型食肆大多不接受预订。

Q5: 订了位但临时去不了，怎么取消？

大部分渠道都支持在线取消。小程序和 App 里一般能找到"我的预订"入口，点进去取消就行。如果是电话预订的，最好打回去说一声。香港部分餐厅对"放鸽子"会有记录，多次爽约可能影响后续预订，所以行程有变尽早取消是个好习惯。

Q6: 到了餐厅发现没有预订，现场排队要等多久？

看时段。午餐高峰（12 点到 1 点半）和晚餐高峰（7 点到 8 点半）热门餐厅排 20-40 分钟很正常。非高峰时段或者去一些不那么网红的餐厅，基本走进去就有位。茶餐厅一般不接受预订，但翻台快，等个 10 分钟左右问题不大。

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