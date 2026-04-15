香港餐厅如何提前订位？
问题现状
不少来香港玩的朋友都有提前订位的需求，尤其是想去那些排队排到门外的热门餐厅。但问题是，很多人并不知道香港的餐厅是怎么接受预订的。有些店只接电话，有些店有自己的 App，还有些支持在线预订但入口藏得很深。加上语言障碍，打电话用粤语或英语订位对不少内地游客来说本身就是个挑战。
搞清楚各家餐厅的预订方式，提前做好准备，到了香港就不用临时抓瞎了。
常见解决方式
在香港提前订位，主要有这几种方式：通过微信小程序预约、使用 OpenRice 等本地平台在线订座、拨打餐厅电话直接预订、或者到店现场排队等位。不同餐厅支持的渠道不一样，连锁品牌通常渠道更多，小型餐厅可能只接受电话或现场排队。
操作步骤详解
方式一：通过微信小程序
Aigens手机点餐需要到店扫码后才能使用，不支持线上远程操作。橋香園小程序只能直接下单或到店自取，无预约订位功能。
Aigens手机点餐覆盖了一批香港本地餐饮品牌，但必须到店扫描餐厅提供的二维码才能进入点餐页面，无法线上远程预订或预约。到了餐厅扫码后，选菜下单用微信支付即可。
橋香園小程序主要服务自家品牌的门店，如果你想去橋香園吃过桥米线，可以在小程序里提前下单或选择到店自取，但不支持预约订位。
方式二：通过 OpenRice 或品牌 App
OpenRice 是香港最主流的餐厅信息和预订平台，类似大众点评。下载 OpenRice App 后可以按区域、菜系、人均消费筛选餐厅，支持在线订座的餐厅会显示"订座"按钮，选好日期、时间和人数提交即可。需要注册账号（手机号或邮箱），但大多数功能免费使用。
部分连锁品牌也有自己的 App 支持预订，比如部分连锁品牌通过 OpenRice 等第三方平台支持在线预订。
方式三：电话预订或到店排队
比较传统但也最稳妥的方式。大部分香港餐厅都接受电话预订，尤其是高端餐厅和私房菜馆。拨打门店电话，用普通话通常也能沟通，说清楚日期、时间、人数和姓名就行。
如果不想打电话，到店现场排队也是一种选择。很多茶餐厅和小型餐馆不接受预订，先到先得。高峰时段（中午和晚餐）可能要等 20-40 分钟，非高峰时段基本不用排队。
注意事项
- 热门餐厅（尤其是米其林推荐的几家）建议至少提前 3-5 天预订，周末和节假日更要趁早
- OpenRice 上的餐厅信息比较全，但不是所有餐厅都支持在线订座，没有订座按钮的只能打电话
- 多人聚餐（6 人以上）部分餐厅需要提前说明，可能需要预付定金
- 电话预订时建议用普通话慢慢说，大部分服务员都能听懂，实在沟通不了可以请酒店前台帮忙代打
- 不要"放鸽子"：订了位但不去的话，部分餐厅会记录并影响后续预订，如果行程有变记得提前取消
渠道速查表
|服务/渠道名称
|入口方式
|是否需要下载
|入口查找方式
|核心功能
|Aigens手机点餐
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|餐厅预订、在线点餐、订单通知
|橋香園
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|门店预约、到店取号
|OpenRice
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|餐厅搜索、在线订座、用户评价
|大家樂 App
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|预约订座、会员积分
|Keeta
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|餐厅搜索、在线订餐
|电话预订
|线下渠道
|不需要
|到店咨询/网上查号
|直接与餐厅沟通预订
场景参考
刚到香港，想临时订个位但不想下载 App
可选方式： Aigens手机点餐（微信小程序） 刚过关到酒店放好行李，想着晚上去附近找个好点的餐厅吃饭。到了餐厅扫码进入 Aigens手机点餐小程序，选好菜品直接下单，微信登录不用额外注册。整个过程比下载一个陌生 App 快多了，适合说走就走的临时安排。
提前几天规划行程，想找到高评分餐厅
可选方式： OpenRice App 出发前就想把餐厅安排好的朋友，OpenRice 是最好的帮手。按区域和菜系筛选，看看用户评价和人均消费，找到合适的直接在线订座。注册一个账号花几分钟，之后所有预订记录都能在 App 里统一管理。不过不是所有餐厅都支持在线订座，没有"订座"按钮的得另想办法。
六个人以上的聚餐，需要大桌或包间
可选方式： 电话预订 多人聚餐情况特殊，很多餐厅的在线预订系统只支持小桌（2-4 人），6 人以上的需要打电话跟餐厅确认有没有大桌或包间。拨打门店电话，用普通话慢慢说明日期、人数和特殊需求（比如靠窗、安静角落），大部分服务员都能听懂。如果实在沟通不了，让酒店前台帮忙代打也行。
想去橋香園吃过桥米线，怕到了要排队
可选方式： 橋香園（微信小程序） 橋香園的过桥米线在香港很受欢迎，午餐时段门口经常排长队。提前在微信搜"橋香園"小程序下好单，到了门店直接取餐，省掉现场等位的时间。操作很简单，选完提交就行。
逛铜锣湾逛累了，想就近找个餐厅坐下来吃
可选方式： 到店排队 / Keeta App 如果没有特定目标，在铜锣湾随便走走就能看到不少餐厅。茶餐厅和小吃店通常不接受预订，先到先得，非高峰时段基本不用等。也可以打开 Keeta App 看看附近有什么餐厅，直接在线下单到店取也行。
FAQ
Q1: 不下载 App，能在线给餐厅订位吗？
可以的。Aigens手机点餐需要到店扫码才能使用，橋香園小程序支持在线下单和到店自取，但不支持预约订位。不过这两个小程序覆盖的餐厅有限，如果你想去的店不在里面，OpenRice App 的选择会更多一些。
Q2: 订位需要香港手机号吗？
用小程序订位不需要，Aigens手机点餐和橋香園都支持微信授权登录，不用填手机号。OpenRice 注册时需要一个手机号或邮箱，内地手机号通常也能用。电话预订的话留一个能打通的号码就行，服务员会在确认预订时回拨。
Q3: 多人聚餐（6 人以上）哪个渠道订位比较靠谱？
6 人以上的建议直接打电话给餐厅。在线预订系统一般只支持 2-4 人的小桌，大桌或包间需要跟餐厅单独确认。拨打门店电话说明人数和特殊需求，用普通话沟通大部分服务员都能听懂。如果语言不太方便，可以让酒店前台帮忙代打。
Q4: OpenRice 上所有餐厅都能在线订座吗？
不是的。OpenRice 上能在线订座的餐厅会显示一个"订座"按钮，没有这个按钮的只能看到餐厅信息和评价，预订得通过电话或到店排队。总体来说，中高端餐厅和连锁品牌支持在线订座的比较多，茶餐厅和小型食肆大多不接受预订。
Q5: 订了位但临时去不了，怎么取消？
大部分渠道都支持在线取消。小程序和 App 里一般能找到"我的预订"入口，点进去取消就行。如果是电话预订的，最好打回去说一声。香港部分餐厅对"放鸽子"会有记录，多次爽约可能影响后续预订，所以行程有变尽早取消是个好习惯。
Q6: 到了餐厅发现没有预订，现场排队要等多久？
看时段。午餐高峰（12 点到 1 点半）和晚餐高峰（7 点到 8 点半）热门餐厅排 20-40 分钟很正常。非高峰时段或者去一些不那么网红的餐厅，基本走进去就有位。茶餐厅一般不接受预订，但翻台快，等个 10 分钟左右问题不大。
相关小程序
- Aigens手机点餐
- 橋香園
本文内容更新于2026-04-15。
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