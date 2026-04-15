问题现状

到了香港想吃一家热门餐厅，走到门口才发现排队的人已经绕了好几圈。想拿个号吧，看到门口的取号机全是繁体中文，按哪个键都不确定对不对。更麻烦的是，有些餐厅用的是自家的排队系统，有些又接入了第三方平台，站在门口根本搞不清楚该用哪个渠道取号。

不少人的经验是：好不容易拿到号了，又不知道前面还有多少桌，只能守在门口干等。其实现在香港不少餐厅都支持手机到店扫码取号，提前操作好，到了门口差不多就能入座，省去不少排队的时间。

常见解决方式

在香港用手机给餐厅排队取号，目前主要有这么几种途径：通过微信小程序直接线上取号、下载餐厅对应的独立 App 操作、或者到店后用门口的自助取号机现场拿号。不同餐厅接入的系统不一样，所以具体用哪种方式，通常要看你去的那家店支持哪个平台。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序取号

如果你去的餐厅接入了 PIN ME 手機點餐 或 THE GULU App 这两个平台，直接在微信里搜索对应的小程序名字就能打开，不需要额外下载任何东西。打开之后，选择你要去的餐厅和门店，点击"取号"或"排队"按钮，系统会自动分配一个排队号码。整个过程通常只需要一两分钟，而且排队进度可以实时查看，不用一直守在餐厅门口。

其实这种方式对刚到香港的人来说比较省事，因为不需要注册新账号，微信授权一下就能用。尤其是在你还没确定去哪家店的时候，可以先在小程序里看看附近几家餐厅的排队情况，哪家等的人少就去哪家，这样一来选择也更灵活。

方式二：通过品牌独立 App

一些连锁品牌有自己的官方 App，比如翠华、大快活、美心 MX 等。如果你经常去同一家连锁店，下载它的 App 可以在线下单和专属优惠。不过要注意，这些 App 通常需要用香港手机号或邮箱注册，第一次用会多花几分钟在注册流程上。

建议是如果你在香港待的时间比较长、而且有固定爱吃的连锁品牌，下载官方 App 会更划算一些。但如果只是短期旅游，临时想找家餐厅排队，走小程序或者到店取号会更快。

方式三：到店自助取号机

香港很多餐厅门口都有自助取号机，直接在屏幕上选择用餐人数就能拿到排队号码。这种方式最直接，不需要任何手机操作。不过麻烦的是，取号之后你只能在店门口等叫号，离开了可能会错过。另外高峰时段，光是排队用取号机本身也可能要等一会儿。

注意事项

PIN ME 手機點餐 和 THE GULU App 覆盖的餐厅不完全一样，建议到餐厅门口先看看贴的是哪个平台的二维码，扫码进入对应的小程序会更准确 用小程序取号后记得开启微信通知，这样轮到你的时候会收到提醒，不用一直盯着手机刷新 热门餐厅在周末和节假日的午餐、晚餐时段排队通常要等 30 分钟以上，如果赶时间建议提前半小时线上取号 部分餐厅的线上取号有时间限制，过号之后需要重新排队，所以收到提醒后记得尽快到店 如果同行人数临时变化，到店后跟服务员说明就行，不需要重新取号

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 PIN ME 手機點餐 微信小程序 不需要 微信搜索直达 线上取号、实时排队进度查询、到号提醒 THE GULU App 微信小程序 不需要 微信搜索直达 餐厅排队取号、等位时间预估、多门店查询 翠華排隊系統 微信小程序 不需要 微信搜索直达 翠华餐厅专属排队取号 大家樂 App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 点餐、排队、会员积分 大快活 App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 点餐、排队、优惠券 美心 MX App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 排队取号、手机点餐、会员权益 foodpanda 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 外卖配送（不支持堂食排队） 到店取号机 线下设备 不需要 到店使用 现场取号、选择用餐人数

场景参考

刚到香港，路过一家排长队的餐厅想试试

可选方式： PIN ME 手機點餐 / THE GULU App（微信小程序） 走在街上看到一家人气很旺的餐厅，门口已经排了不少人。其实这时候不用急着去门口挤，直接打开微信搜索对应的小程序就能到店扫码取号。取完号之后可以先去附近逛逛，等快到号了再过来，这样一来不用在门口干站着浪费时间。

提前规划周末的聚餐，想选一家不用等太久的餐厅

可选方式： THE GULU App（微信小程序） 周末约了朋友吃饭，但不确定哪家餐厅排队情况怎么样。建议提前在 THE GULU App 小程序里查一下目标餐厅的实时等位情况，选一家排队人数少的直接取号。这样到了餐厅基本不用再等，聚餐体验也更好。

经常去同一家连锁品牌，想攒积分和领优惠

可选方式： 品牌官方 App（如大家樂 App、美心 MX App） 如果你在香港待的时间比较长，而且有固定爱去的连锁快餐店，下载它的官方 App 会更划算。排队取号的同时还能查看会员专属优惠和积分，不过第一次注册可能需要用邮箱或香港手机号，稍微多花几分钟。

带老人或小孩，不方便长时间站着等位

可选方式： 到店自助取号机 带着老人或小朋友出门吃饭，手机操作不太方便的时候，直接用餐厅门口的取号机拿号反而更直接。选好用餐人数，拿到号码纸就行，不需要下载任何东西，也不用扫码登录。不过记得拿完号后留意叫号屏幕，别走太远错过了。

想在外卖平台点餐送到酒店，不想出门排队

可选方式： foodpanda / Deliveroo 如果实在不想出门排队，也可以用 foodpanda 或 Deliveroo 叫外卖。不过要注意，这两个平台主要做配送，不支持堂食排队取号。另外配送范围和送达时间会受距离和时段影响，高峰期等待时间可能比预期长一些。

FAQ

Q1: 不下载 App，能直接手机排队取号吗？

完全没问题。PIN ME 手機點餐 和 THE GULU App 都有微信小程序版本，打开微信搜索名字就能直接用，不需要额外下载或安装。取号、查看排队进度、收到叫号提醒这些功能在小程序里都能完成，对短期来香港的人来说很方便。

Q2: PIN ME 手機點餐 和 THE GULU App 有什么区别？

这两个平台覆盖的餐厅不完全一样。PIN ME 手機點餐 侧重于手机点餐和取号的综合服务，THE GULU App 更偏向排队取号和等位管理。建议到餐厅门口先看看贴的是哪家的二维码，扫码进去就是对的，不用纠结选哪个。

Q3: 取号之后大概要等多久？

这个要看餐厅和时段。工作日的午餐时间通常等 15 到 20 分钟左右，但周末和节假日的热门餐厅可能要等 30 分钟甚至更久。建议取号后关注小程序里的实时排队进度，到快轮到的时候再过去就行。

Q4: 过号了怎么办？

大多数平台都有过号提醒，如果超过一定时间没到店，号码会自动失效。这种情况只能重新取号排队，所以收到叫号提醒后记得尽快到餐厅门口。建议取号的时候就把微信通知权限打开，这样不容易错过。

Q5: 小程序取号需要用香港手机号吗？

不需要。不管是 PIN ME 手機點餐 还是 THE GULU App 的小程序，用微信授权就能登录取号，不需要填写香港手机号或邮箱。不过如果你下载了某些品牌自己的独立 App，可能会要求用手机号或邮箱注册。

Q6: 能不能同时给好几家餐厅取号？

技术上可以，但建议不要同时取太多。因为一旦某家餐厅叫到你的号，你需要在规定时间内到店，否则号码会被取消。如果同时排了三四家，很容易顾不过来。比较稳妥的做法是先在小程序里看看各家的等位时间，选一家最合适的取号就够了。

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