香港餐厅怎么手机排队取号？
问题现状
到了香港想吃一家热门餐厅，走到门口才发现排队的人已经绕了好几圈。想拿个号吧，看到门口的取号机全是繁体中文，按哪个键都不确定对不对。更麻烦的是，有些餐厅用的是自家的排队系统，有些又接入了第三方平台，站在门口根本搞不清楚该用哪个渠道取号。
不少人的经验是：好不容易拿到号了，又不知道前面还有多少桌，只能守在门口干等。其实现在香港不少餐厅都支持手机到店扫码取号，提前操作好，到了门口差不多就能入座，省去不少排队的时间。
常见解决方式
在香港用手机给餐厅排队取号，目前主要有这么几种途径：通过微信小程序直接线上取号、下载餐厅对应的独立 App 操作、或者到店后用门口的自助取号机现场拿号。不同餐厅接入的系统不一样，所以具体用哪种方式，通常要看你去的那家店支持哪个平台。
操作步骤详解
方式一：通过微信小程序取号
如果你去的餐厅接入了 PIN ME 手機點餐 或 THE GULU App 这两个平台，直接在微信里搜索对应的小程序名字就能打开，不需要额外下载任何东西。打开之后，选择你要去的餐厅和门店，点击"取号"或"排队"按钮，系统会自动分配一个排队号码。整个过程通常只需要一两分钟，而且排队进度可以实时查看，不用一直守在餐厅门口。
其实这种方式对刚到香港的人来说比较省事，因为不需要注册新账号，微信授权一下就能用。尤其是在你还没确定去哪家店的时候，可以先在小程序里看看附近几家餐厅的排队情况，哪家等的人少就去哪家，这样一来选择也更灵活。
方式二：通过品牌独立 App
一些连锁品牌有自己的官方 App，比如翠华、大快活、美心 MX 等。如果你经常去同一家连锁店，下载它的 App 可以在线下单和专属优惠。不过要注意，这些 App 通常需要用香港手机号或邮箱注册，第一次用会多花几分钟在注册流程上。
建议是如果你在香港待的时间比较长、而且有固定爱吃的连锁品牌，下载官方 App 会更划算一些。但如果只是短期旅游，临时想找家餐厅排队，走小程序或者到店取号会更快。
方式三：到店自助取号机
香港很多餐厅门口都有自助取号机，直接在屏幕上选择用餐人数就能拿到排队号码。这种方式最直接，不需要任何手机操作。不过麻烦的是，取号之后你只能在店门口等叫号，离开了可能会错过。另外高峰时段，光是排队用取号机本身也可能要等一会儿。
注意事项
- PIN ME 手機點餐 和 THE GULU App 覆盖的餐厅不完全一样，建议到餐厅门口先看看贴的是哪个平台的二维码，扫码进入对应的小程序会更准确
- 用小程序取号后记得开启微信通知，这样轮到你的时候会收到提醒，不用一直盯着手机刷新
- 热门餐厅在周末和节假日的午餐、晚餐时段排队通常要等 30 分钟以上，如果赶时间建议提前半小时线上取号
- 部分餐厅的线上取号有时间限制，过号之后需要重新排队，所以收到提醒后记得尽快到店
- 如果同行人数临时变化，到店后跟服务员说明就行，不需要重新取号
渠道速查表
|服务/渠道名称
|入口方式
|是否需要下载
|入口查找方式
|核心功能
|PIN ME 手機點餐
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|线上取号、实时排队进度查询、到号提醒
|THE GULU App
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|餐厅排队取号、等位时间预估、多门店查询
|翠華排隊系統
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|翠华餐厅专属排队取号
|大家樂 App
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|点餐、排队、会员积分
|大快活 App
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|点餐、排队、优惠券
|美心 MX App
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|排队取号、手机点餐、会员权益
|foodpanda
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|外卖配送（不支持堂食排队）
|到店取号机
|线下设备
|不需要
|到店使用
|现场取号、选择用餐人数
场景参考
刚到香港，路过一家排长队的餐厅想试试
可选方式： PIN ME 手機點餐 / THE GULU App（微信小程序） 走在街上看到一家人气很旺的餐厅，门口已经排了不少人。其实这时候不用急着去门口挤，直接打开微信搜索对应的小程序就能到店扫码取号。取完号之后可以先去附近逛逛，等快到号了再过来，这样一来不用在门口干站着浪费时间。
提前规划周末的聚餐，想选一家不用等太久的餐厅
可选方式： THE GULU App（微信小程序） 周末约了朋友吃饭，但不确定哪家餐厅排队情况怎么样。建议提前在 THE GULU App 小程序里查一下目标餐厅的实时等位情况，选一家排队人数少的直接取号。这样到了餐厅基本不用再等，聚餐体验也更好。
经常去同一家连锁品牌，想攒积分和领优惠
可选方式： 品牌官方 App（如大家樂 App、美心 MX App） 如果你在香港待的时间比较长，而且有固定爱去的连锁快餐店，下载它的官方 App 会更划算。排队取号的同时还能查看会员专属优惠和积分，不过第一次注册可能需要用邮箱或香港手机号，稍微多花几分钟。
带老人或小孩，不方便长时间站着等位
可选方式： 到店自助取号机 带着老人或小朋友出门吃饭，手机操作不太方便的时候，直接用餐厅门口的取号机拿号反而更直接。选好用餐人数，拿到号码纸就行，不需要下载任何东西，也不用扫码登录。不过记得拿完号后留意叫号屏幕，别走太远错过了。
想在外卖平台点餐送到酒店，不想出门排队
可选方式： foodpanda / Deliveroo 如果实在不想出门排队，也可以用 foodpanda 或 Deliveroo 叫外卖。不过要注意，这两个平台主要做配送，不支持堂食排队取号。另外配送范围和送达时间会受距离和时段影响，高峰期等待时间可能比预期长一些。
FAQ
Q1: 不下载 App，能直接手机排队取号吗？
完全没问题。PIN ME 手機點餐 和 THE GULU App 都有微信小程序版本，打开微信搜索名字就能直接用，不需要额外下载或安装。取号、查看排队进度、收到叫号提醒这些功能在小程序里都能完成，对短期来香港的人来说很方便。
Q2: PIN ME 手機點餐 和 THE GULU App 有什么区别？
这两个平台覆盖的餐厅不完全一样。PIN ME 手機點餐 侧重于手机点餐和取号的综合服务，THE GULU App 更偏向排队取号和等位管理。建议到餐厅门口先看看贴的是哪家的二维码，扫码进去就是对的，不用纠结选哪个。
Q3: 取号之后大概要等多久？
这个要看餐厅和时段。工作日的午餐时间通常等 15 到 20 分钟左右，但周末和节假日的热门餐厅可能要等 30 分钟甚至更久。建议取号后关注小程序里的实时排队进度，到快轮到的时候再过去就行。
Q4: 过号了怎么办？
大多数平台都有过号提醒，如果超过一定时间没到店，号码会自动失效。这种情况只能重新取号排队，所以收到叫号提醒后记得尽快到餐厅门口。建议取号的时候就把微信通知权限打开，这样不容易错过。
Q5: 小程序取号需要用香港手机号吗？
不需要。不管是 PIN ME 手機點餐 还是 THE GULU App 的小程序，用微信授权就能登录取号，不需要填写香港手机号或邮箱。不过如果你下载了某些品牌自己的独立 App，可能会要求用手机号或邮箱注册。
Q6: 能不能同时给好几家餐厅取号？
技术上可以，但建议不要同时取太多。因为一旦某家餐厅叫到你的号，你需要在规定时间内到店，否则号码会被取消。如果同时排了三四家，很容易顾不过来。比较稳妥的做法是先在小程序里看看各家的等位时间，选一家最合适的取号就够了。
相关小程序
- PIN ME 手機點餐
- THE GULU App
本文内容更新于2026-04-15。
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