问题现状

在香港工作或旅游，赶时间的时候最怕的就是吃饭排队。走进一家快餐店，发现柜台前排了一长串人，菜单又全是繁体字，想快速点个饭变得没那么容易。不少人的感受是，明明只想花几分钟解决一顿饭，结果光是排队和看菜单就花了十多分钟。

其实香港的很多快餐品牌现在都支持手机点单了，提前在手机上选好餐品、付完款，到店直接取餐就行，省去了排队和现场翻菜单的时间。

常见解决方式

在香港快餐店用手机快速点单，目前比较常用的方式有三种：通过品牌的微信小程序直接下单、下载品牌的独立 App 点餐、或者用 foodpanda 和 Deliveroo 这样的外卖平台叫外卖。如果是堂食自取，前两种方式用得比较多。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序点单

遇見小麵HK、香港大家樂、吉野家香港 Yoshinoya HK、味千拉麺 香港 这几个品牌在微信里都有小程序。打开微信搜索品牌名，进入小程序后选择附近的门店，然后直接在菜单里选餐品、确认订单、微信支付，整个流程两三分钟就能搞定。

方便的是，用小程序点单不需要额外下载任何东西，微信授权登录就行，也不用填手机号。尤其是中午赶时间吃工作餐的时候，提前十分钟在小程序下好单，走到店里直接取，不用在柜台前面等。

方式二：通过品牌独立 App 点餐

麦当劳香港、肯德基香港、麦当劳香港、肯德基香港这些品牌都有自己的官方 App。如果你经常去同一家店，下载 App 可以攒积分、领优惠券，长期来看会比较划算。不过第一次用需要注册账号，有些 App 可能要求用香港手机号或邮箱。

方式三：通过外卖平台配送

如果不想出门，用 foodpanda 或 Deliveroo 点外卖也很方便。这两个平台覆盖了香港大部分快餐品牌，配送到酒店或办公室通常 20 到 40 分钟。不过要注意，外卖平台会额外收取配送费和服务费，高峰时段还可能加价，总费用通常比堂食贵 15 到 30 港币左右。

注意事项

不同品牌小程序的菜单可能有差异，建议以小程序内显示的门店菜单为准，不要参考内地的菜单 用小程序下单后通常会有一个预计出餐时间，建议按这个时间到店取餐，太早到可能还没做好 午餐高峰期（12:00-13:30）热门门店的出餐速度会比平时慢，如果赶时间建议提前 15 分钟下单 部分门店的小程序只支持自取，不支持堂食入座点单，具体以小程序页面标注为准

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 注册/登录方式 核心功能 遇見小麵HK 微信小程序 不需要 微信授权 手机点餐、自取下单 香港大家樂 微信小程序 不需要 微信授权 点餐、门店查询、优惠信息 吉野家香港 Yoshinoya HK 微信小程序 不需要 微信授权 手机点餐、自取 味千拉麺 香港 微信小程序 不需要 微信授权 当前小程序异常 麦当劳香港 App 独立 App 需要下载 手机号/邮箱注册 点餐、会员积分、优惠券 肯德基香港 App 独立 App 需要下载 手机号/邮箱注册 点餐、会员权益、配送 foodpanda 独立 App 需要下载 手机号注册 外卖配送、餐厅搜索 Deliveroo 独立 App 需要下载 邮箱注册 外卖配送、品牌覆盖广 到店柜台 线下 不需要 无需登录 现场点单、现金/刷卡支付

场景参考

中午赶时间，想十分钟内解决午餐

可选方式： 遇見小麵HK / 香港大家樂（微信小程序） 午休时间短，不想在柜台排队等位。其实可以提前十分钟在微信小程序上把餐点好、付好款，走到店里直接报取餐号就能拿走。这样一来，整个取餐过程通常不超过两三分钟，比现场排队点单快了不少。

出差常驻香港，想攒积分省点钱

可选方式： 品牌官方 App（麦当劳香港 / 大快活 App） 如果你在香港待的时间比较长，每周都要吃好几次快餐，下载品牌自己的 App 会更合适。像麦当劳香港 App 经常有会员专属套餐和积分兑换，长期下来能省不少。不过第一次需要注册账号，建议用邮箱注册比较省事。

到了一家没去过的快餐店，菜单看不太懂

可选方式： 微信小程序 + 翻译功能 第一次走进一家香港本地快餐店，菜单全是繁体字，有些菜名还是粤语叫法，一时半会儿搞不清楚。这时候打开微信小程序点单，菜品通常有图片展示，比光看文字菜单直观很多。如果还是不确定，可以借助微信的翻译功能把繁体翻成简体看一下。

晚上不想出门，想叫外卖到酒店

可选方式： foodpanda / Deliveroo 逛了一天很累不想再出门的时候，用外卖平台点快餐最省事。foodpanda 和 Deliveroo 在香港市区的覆盖面都很广，大部分连锁快餐品牌都能找到。不过高峰时段配送可能要等 30 到 40 分钟，而且会额外收一笔配送费，通常在 15 到 25 港币之间。

带着小朋友，想直接到店点单

可选方式： 到店柜台点餐 带小孩的时候手机操作不太方便，直接在柜台排队点单反而更简单。而且现场点单可以直接用现金或信用卡付款，不需要绑定任何支付工具。记得避开中午 12 点到 1 点的高峰期，否则排队时间会明显变长。

FAQ

Q1: 不下载 App，能在香港快餐店手机点单吗？

完全可以。遇見小麵HK、香港大家樂、吉野家香港 Yoshinoya HK、味千拉麺 香港这几个品牌都有微信小程序，打开微信搜索名字就能直接点餐下单，不需要额外安装任何东西。选好菜品、微信付款，到店取餐就行。

Q2: 快餐小程序的菜单是简体中文还是繁体？

大部分小程序的菜单是繁体中文显示，但菜品通常配有图片，看图就能大概知道是什么。如果遇到不认识的菜名，可以用微信自带的翻译功能把繁体翻成简体看一下，操作不复杂。

Q3: 高峰期手机下单后多久能取到餐？

工作日午餐高峰期通常 5 到 10 分钟就能出餐，但周末热门门店可能要等 15 到 20 分钟。如果赶时间，建议提前 15 分钟下单，到店基本能直接取走，不用在取餐区干等。

Q4: 小程序点单能用微信支付吗？

能用。这些品牌的小程序都支持微信支付，下单时直接在微信内完成付款就行，不需要额外绑定信用卡或准备港币现金。不过如果你用的是品牌独立 App，支付方式可能有所不同，具体以 App 内选项为准。

Q5: 外卖配送费一般多少？

通过 foodpanda 或 Deliveroo 点快餐外卖，配送费通常在 15 到 25 港币之间，高峰时段可能更高一些。另外平台还会收一笔小额服务费。所以总体来说，外卖比堂食自取贵 15 到 30 港币左右，如果不赶时间的话到店取会更划算。

Q6: 订了外卖能送到酒店房间吗？

可以送到酒店大堂，但大部分情况下骑手不会直接送到房间。建议下单时在备注里写清楚酒店名称和大堂位置，到了之后下楼去大堂取就行。部分酒店前台也愿意帮忙代收，可以提前问一下前台。

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