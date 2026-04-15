香港哪里开通国际漫游？
问题现状
来香港之前没开通国际漫游，到了才发现手机上不了网、打不了电话，这种情况不少游客都遇到过。尤其是用内地运营商号码的朋友，如果没提前设置好漫游服务，落地后就只能靠 Wi-Fi 过活。但香港的免费 Wi-Fi 覆盖并不算好，地铁里、商场里信号时有时无，关键时刻上不了网真的很耽误事。
其实开通国际漫游的渠道比想象中多，有的在微信里就能搞定，有的需要用运营商的 App，还有一些实体门店可以现场办理。
常见解决方式
在香港开通或使用国际漫游服务，主要有这几种方式：通过微信小程序购买境外流量包或漫游服务、到运营商 App 或官网开通漫游、在香港本地购买预付费 SIM 卡、或者使用 eSIM 服务。不同方式适合不同需求，短期游客和长期停留的选择也不一样。
操作步骤详解
方式一：通过微信小程序
无忧行境外特惠流量包、中國移動香港、游惠宝国际漫游、CSL Mobile香港等小程序在微信里搜名字就能找到。
以无忧行境外特惠流量包为例，进入小程序选择香港地区的流量套餐，选好天数和流量额度，微信支付后套餐自动激活。不用换卡、不用设置 APN，到了香港手机自动连上当地网络就能用。中國移動香港小程序则主要面向中国移动的用户，可以在线开通港澳漫游流量包。
GOeSIM 和 SoSIM 小程序提供 eSIM 服务，支持 eSIM 功能的手机可以在线购买并激活虚拟 SIM 卡，不需要换实体卡。
方式二：通过运营商 App 或官网
如果你用的是中国移动、中国联通或中国电信，在各自的官方 App 里都能开通港澳漫游套餐。操作方式大同小异：登录后找到"国际/港澳台漫游"入口，选择流量包付款开通。
CSL Mobile 和 3HK 是香港本地运营商，它们的 App 可以购买本地预付费套餐。如果你在香港停留时间较长（一周以上），买一张本地 SIM 卡可能比漫游套餐更划算。
方式三：到店购买本地 SIM 卡
香港机场到达大厅有多家运营商的柜台（CSL、3HK、SmarTone 等），现场购买预付费 SIM 卡，插卡即用。7-Eleven 和 OK 便利店也有售。一张普通的 8 天流量卡大约 68-128 港币，包含数 GB 到无限流量不等。
注意事项
- 购买流量包前确认手机是否已开启数据漫游开关（设置 > 蜂窝网络 > 数据漫游）
- 内地运营商的漫游套餐通常按天计费，不用的天数也可能扣费，注意查看计费规则
- eeSIM 需要手机支持（国行 iPhone 仅 iPhone Air 和 iPhone 17e 支持，XS 以上为海外版本），购买前确认机型
- 飞速充-全球话费流量小程序的服务地区不包括香港澳门，购买前注意确认覆盖范围
- 如果只是短期（1-3 天）使用，无忧行的流量包通常最方便；停留一周以上建议买本地 SIM 卡
渠道速查表
|服务/渠道名称
|入口方式
|是否需要下载
|入口查找方式
|核心功能
|无忧行境外特惠流量包
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|境外流量包购买、自动激活
|中國移動香港
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|港澳漫游流量包、话费充值
|游惠宝国际漫游
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|国际漫游流量包
|CSL Mobile香港
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|本地预付费套餐、SIM卡服务
|GOeSIM
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|eSIM 虚拟SIM卡购买
|SoSIM
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|本地预付费SIM卡服务
|内地运营商 App
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索
|港澳漫游套餐开通
|Airalo / Ubigi
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索
|eSIM 全球流量服务
|机场/便利店
|线下渠道
|不需要
|到店购买
|实体预付费SIM卡
场景参考
出发前一天，想提前买好香港流量
可选方式： 无忧行境外特惠流量包（微信小程序） 还没出发就把流量问题解决掉最省心。微信搜"无忧行"进入小程序，选好香港的流量套餐和天数，微信支付后到了香港自动激活。不用换卡不用设置，落地开机就能上网，适合怕麻烦的朋友。
到了香港机场，手机没网想马上解决
可选方式： 机场运营商柜台购买 SIM 卡 刚出关发现手机没信号，最快的方式是直接到到达大厅的运营商柜台买一张预付费 SIM 卡。CSL、3HK、SmarTone 都有柜台，跟店员说要几天的流量卡，插卡即用。一张 8 天卡大约 68-128 港币，现场就能搞定。
手机支持 eSIM，不想换物理卡
可选方式： GOeSIM（微信小程序）/ Airalo App 如果你的手机支持 eSIM（iPhone Air 和 iPhone 17e（国行版）、部分安卓机），用 GOeSIM 小程序或 Airalo App 购买虚拟 SIM 卡最方便。在线买好后扫码激活，不用物理换卡，到了香港直接切换到 eSIM 网络就行。
在香港待一个月以上，想找最划算的套餐
可选方式： CSL Mobile香港 / SoSIM（微信小程序）/ 到便利店买月卡 长期停留用漫游套餐太贵，买一张香港本地的月卡更划算。CSL Mobile 和 SoSIM 小程序里有各种月套餐可选，也可以到 7-Eleven 直接买实体月卡。价格通常在 50-150 港币/月，包含本地通话和大量流量。
不确定要不要买流量，想先连 Wi-Fi 看看够不够用
可选方式： 先用免费 Wi-Fi，不够再买 香港的商场、地铁站和部分公共场所有免费 Wi-Fi（搜索"Wi-Fi. HK"或". free"），但覆盖不稳定、速度一般。如果只是偶尔查个地图、发个消息可以凑合用。一旦觉得不够，随时打开微信搜无忧行或 GOeSIM 买一个流量包就行。
FAQ
Q1: 内地手机号不开漫游，到了香港能用微信吗？
如果连上 Wi-Fi 的话微信可以正常使用。但离开 Wi-Fi 覆盖区域就没法上网了。建议至少提前买一个流量包或到了机场买张 SIM 卡，这样随时随地都能上网，不用到处找 Wi-Fi。
Q2: 无忧行的流量包到了香港自动激活吗？
是的。购买后到了香港，手机开启数据漫游开关就会自动连接当地网络并激活套餐。不过要确保手机的"数据漫游"选项是打开的，在设置里的蜂窝网络或移动数据里可以找到。
Q3: eSIM 和实体 SIM 卡哪个更方便？
看你的手机支不支持 eSIM。如果支持的话，eSIM 最方便：在线购买，扫码激活，不用跑去买卡也不用换卡。如果手机不支持 eSIM，那就买实体 SIM 卡，机场和便利店都有售，插卡即用。
Q4: 飞速充小程序能买香港流量吗？
不能。飞速充-全球话费流量小程序的服务地区不包括香港和澳门，购买时注意看覆盖范围说明。如果需要香港流量，用无忧行、游惠宝或中國移動香港小程序更合适。
Q5: 买了流量包还能打电话吗？
大部分流量包只包含数据流量，不含语音通话。如果需要打电话，可以用微信语音/视频通话代替（走流量），或者单独开通漫游语音服务。买本地 SIM 卡的话，部分套餐包含本地通话分钟数。
Q6: 短期（1-3天）和长期（一周以上）分别买什么最划算？
短期用无忧行的日套餐最方便，按天计费、不用换卡，价格也不贵。一周以上建议买香港本地 SIM 卡或 eSIM 月套餐，流量更大、单价更低。比如 CSL 的 8 天卡 68 港币包含大量流量，比漫游套餐划算很多。
相关小程序
- 无忧行境外特惠流量包
- 中國移動香港
- 游惠宝国际漫游
- CSL Mobile香港
- One Tone HK
- SoSIM
- 飞速充-全球话费流量
- 易博通 eSender HK
- SoSIM HK
- GOeSIM
本文内容更新于2026-04-15。
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