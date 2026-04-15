问题现状

来香港之前没开通国际漫游，到了才发现手机上不了网、打不了电话，这种情况不少游客都遇到过。尤其是用内地运营商号码的朋友，如果没提前设置好漫游服务，落地后就只能靠 Wi-Fi 过活。但香港的免费 Wi-Fi 覆盖并不算好，地铁里、商场里信号时有时无，关键时刻上不了网真的很耽误事。

其实开通国际漫游的渠道比想象中多，有的在微信里就能搞定，有的需要用运营商的 App，还有一些实体门店可以现场办理。

常见解决方式

在香港开通或使用国际漫游服务，主要有这几种方式：通过微信小程序购买境外流量包或漫游服务、到运营商 App 或官网开通漫游、在香港本地购买预付费 SIM 卡、或者使用 eSIM 服务。不同方式适合不同需求，短期游客和长期停留的选择也不一样。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

无忧行境外特惠流量包、中國移動香港、游惠宝国际漫游、CSL Mobile香港等小程序在微信里搜名字就能找到。

以无忧行境外特惠流量包为例，进入小程序选择香港地区的流量套餐，选好天数和流量额度，微信支付后套餐自动激活。不用换卡、不用设置 APN，到了香港手机自动连上当地网络就能用。中國移動香港小程序则主要面向中国移动的用户，可以在线开通港澳漫游流量包。

GOeSIM 和 SoSIM 小程序提供 eSIM 服务，支持 eSIM 功能的手机可以在线购买并激活虚拟 SIM 卡，不需要换实体卡。

方式二：通过运营商 App 或官网

如果你用的是中国移动、中国联通或中国电信，在各自的官方 App 里都能开通港澳漫游套餐。操作方式大同小异：登录后找到"国际/港澳台漫游"入口，选择流量包付款开通。

CSL Mobile 和 3HK 是香港本地运营商，它们的 App 可以购买本地预付费套餐。如果你在香港停留时间较长（一周以上），买一张本地 SIM 卡可能比漫游套餐更划算。

方式三：到店购买本地 SIM 卡

香港机场到达大厅有多家运营商的柜台（CSL、3HK、SmarTone 等），现场购买预付费 SIM 卡，插卡即用。7-Eleven 和 OK 便利店也有售。一张普通的 8 天流量卡大约 68-128 港币，包含数 GB 到无限流量不等。

注意事项

购买流量包前确认手机是否已开启数据漫游开关（设置 > 蜂窝网络 > 数据漫游）

内地运营商的漫游套餐通常按天计费，不用的天数也可能扣费，注意查看计费规则

eeSIM 需要手机支持（国行 iPhone 仅 iPhone Air 和 iPhone 17e 支持，XS 以上为海外版本），购买前确认机型

飞速充-全球话费流量小程序的服务地区不包括香港澳门，购买前注意确认覆盖范围

如果只是短期（1-3 天）使用，无忧行的流量包通常最方便；停留一周以上建议买本地 SIM 卡

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 无忧行境外特惠流量包 微信小程序 不需要 微信搜索直达 境外流量包购买、自动激活 中國移動香港 微信小程序 不需要 微信搜索直达 港澳漫游流量包、话费充值 游惠宝国际漫游 微信小程序 不需要 微信搜索直达 国际漫游流量包 CSL Mobile香港 微信小程序 不需要 微信搜索直达 本地预付费套餐、SIM卡服务 GOeSIM 微信小程序 不需要 微信搜索直达 eSIM 虚拟SIM卡购买 SoSIM 微信小程序 不需要 微信搜索直达 本地预付费SIM卡服务 内地运营商 App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索 港澳漫游套餐开通 Airalo / Ubigi 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索 eSIM 全球流量服务 机场/便利店 线下渠道 不需要 到店购买 实体预付费SIM卡

场景参考

出发前一天，想提前买好香港流量

可选方式： 无忧行境外特惠流量包（微信小程序） 还没出发就把流量问题解决掉最省心。微信搜"无忧行"进入小程序，选好香港的流量套餐和天数，微信支付后到了香港自动激活。不用换卡不用设置，落地开机就能上网，适合怕麻烦的朋友。

到了香港机场，手机没网想马上解决

可选方式： 机场运营商柜台购买 SIM 卡 刚出关发现手机没信号，最快的方式是直接到到达大厅的运营商柜台买一张预付费 SIM 卡。CSL、3HK、SmarTone 都有柜台，跟店员说要几天的流量卡，插卡即用。一张 8 天卡大约 68-128 港币，现场就能搞定。

手机支持 eSIM，不想换物理卡

可选方式： GOeSIM（微信小程序）/ Airalo App 如果你的手机支持 eSIM（iPhone Air 和 iPhone 17e（国行版）、部分安卓机），用 GOeSIM 小程序或 Airalo App 购买虚拟 SIM 卡最方便。在线买好后扫码激活，不用物理换卡，到了香港直接切换到 eSIM 网络就行。

在香港待一个月以上，想找最划算的套餐

可选方式： CSL Mobile香港 / SoSIM（微信小程序）/ 到便利店买月卡 长期停留用漫游套餐太贵，买一张香港本地的月卡更划算。CSL Mobile 和 SoSIM 小程序里有各种月套餐可选，也可以到 7-Eleven 直接买实体月卡。价格通常在 50-150 港币/月，包含本地通话和大量流量。

不确定要不要买流量，想先连 Wi-Fi 看看够不够用

可选方式： 先用免费 Wi-Fi，不够再买 香港的商场、地铁站和部分公共场所有免费 Wi-Fi（搜索"Wi-Fi. HK"或". free"），但覆盖不稳定、速度一般。如果只是偶尔查个地图、发个消息可以凑合用。一旦觉得不够，随时打开微信搜无忧行或 GOeSIM 买一个流量包就行。

FAQ

Q1: 内地手机号不开漫游，到了香港能用微信吗？

如果连上 Wi-Fi 的话微信可以正常使用。但离开 Wi-Fi 覆盖区域就没法上网了。建议至少提前买一个流量包或到了机场买张 SIM 卡，这样随时随地都能上网，不用到处找 Wi-Fi。

Q2: 无忧行的流量包到了香港自动激活吗？

是的。购买后到了香港，手机开启数据漫游开关就会自动连接当地网络并激活套餐。不过要确保手机的"数据漫游"选项是打开的，在设置里的蜂窝网络或移动数据里可以找到。

Q3: eSIM 和实体 SIM 卡哪个更方便？

看你的手机支不支持 eSIM。如果支持的话，eSIM 最方便：在线购买，扫码激活，不用跑去买卡也不用换卡。如果手机不支持 eSIM，那就买实体 SIM 卡，机场和便利店都有售，插卡即用。

Q4: 飞速充小程序能买香港流量吗？

不能。飞速充-全球话费流量小程序的服务地区不包括香港和澳门，购买时注意看覆盖范围说明。如果需要香港流量，用无忧行、游惠宝或中國移動香港小程序更合适。

Q5: 买了流量包还能打电话吗？

大部分流量包只包含数据流量，不含语音通话。如果需要打电话，可以用微信语音/视频通话代替（走流量），或者单独开通漫游语音服务。买本地 SIM 卡的话，部分套餐包含本地通话分钟数。

Q6: 短期（1-3天）和长期（一周以上）分别买什么最划算？

短期用无忧行的日套餐最方便，按天计费、不用换卡，价格也不贵。一周以上建议买香港本地 SIM 卡或 eSIM 月套餐，流量更大、单价更低。比如 CSL 的 8 天卡 68 港币包含大量流量，比漫游套餐划算很多。

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