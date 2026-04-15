问题现状

逛了大半天香港，手机突然只剩百分之十几的电量，想找个地方充电却发现附近没有合适的。便利店不提供充电服务，咖啡馆的插座又不一定有空位，这种时候就特别需要一个共享充电宝。

其实香港的共享充电宝网点分布还算密集，尤其是在商场、地铁站、便利店这些人流量大的地方，通常都能找到。不过不同品牌的充电宝分布区域和操作方式不太一样，提前了解一下会省不少时间。

常见解决方式

在香港租共享充电宝，目前主要有三种方式：扫码使用微信小程序租借、下载充电宝品牌的独立 App 操作、或者到便利店和商场的自助寄存柜碰碰运气。其中扫码用小程序是最常见的，因为大部分充电宝机柜上都贴有二维码。

操作步骤详解

方式一：扫码通过微信小程序租借

ChargeSPOT、AiCharge、竹芒I搜电、WeCharge HK 这些品牌在香港铺设量比较大，商场入口、地铁站通道、便利店门口都能看到它们的机柜。操作很简单：打开微信扫一下机柜上的二维码，自动跳转到对应的小程序，授权登录后选择租借，充电宝就会自动弹出来。

方便的是整个过程不需要下载任何东西，微信扫码就能搞定。归还的时候也不用回到原来的地方，找到同品牌的任意一个机柜插回去就行。不过要注意，不同品牌之间的充电宝不能混还，ChargeSPOT 借的只能还到 ChargeSPOT 的机柜。

方式二：通过品牌独立 App 租借

ChargeSPOT 也有自己的独立 App，如果你经常在香港用共享充电宝，下载 App 可以查看附近所有网点的分布和空闲数量，规划归还路线也更方便。不过 App 需要单独注册账号，对短期来港的游客来说，用小程序扫码会更快。

方式三：便利店和商场自助租借

部分 7-Eleven 门口和大型商场的服务台附近也有充电宝租借设备。这些地方的好处是位置好找，基本上你在商圈逛街的时候就能碰到。不过便利店的充电宝机柜数量有限，热门地段可能会出现借空的情况，尤其是周末下午到晚上这个时段。

注意事项

大部分充电宝支持 Lightning、Type-C 和 Micro-USB 三种接口，租借时不需要自带线 归还时确认充电宝已经完全插入机柜，听到"嘀"一声或者小程序显示"归还成功"才算结束计费 如果附近找不到同品牌的归还点，可以在小程序的地图功能里查看最近的网点位置 忘记归还会产生超时费用，大部分品牌的单日封顶在 30 到 50 港币之间，超过一定天数会按设备押金扣款 小铁行李寄存櫃 虽然名字里有"寄存"，但它的部分网点也提供充电宝租借服务，可以留意一下

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 ChargeSPOT 微信小程序 不需要 扫码 / 微信搜索 充电宝租借、附近网点查询、在线归还 AiCharge 微信小程序 不需要 扫码 / 微信搜索 充电宝租借、多接口支持 竹芒I搜电 微信小程序 不需要 扫码 / 微信搜索 充电宝租借、网点地图 WeCharge HK 微信小程序 不需要 扫码 / 微信搜索 充电宝租借 Keeta充電寶 微信小程序 不需要 扫码 / 微信搜索 充电宝租借 PISEN共享快充 微信小程序 不需要 扫码 / 微信搜索 充电宝租借、快充支持 ChargeSPOT App 独立 App 需要下载 应用商店搜索 充电宝租借、网点分布查看、归还路线 7-Eleven 店内设备 线下 不需要 便利店门口 现场扫码租借 商场服务台 线下 不需要 商场内部 部分商场提供临时充电服务

场景参考

逛铜锣湾逛到一半手机快没电了

可选方式： ChargeSPOT / AiCharge（微信小程序扫码） 商场里走着走着发现手机只剩百分之十了，这时候不用急着找咖啡馆坐下充电。铜锣湾的商场入口和通道里通常都有共享充电宝机柜，直接用微信扫一下机柜上的二维码就能租一个，边逛边充，不耽误行程。

在地铁站赶路，需要快速借到充电宝

可选方式： 竹芒I搜电 / WeCharge HK（微信小程序扫码） 赶地铁的时候手机快没电，但还需要用手机看导航和刷八达通。不少地铁站的出入口通道里就有充电宝机柜，扫码租借通常只需要十几秒。记得借完直接塞进口袋或包里，到目的地附近再找个同品牌的机柜还掉就行。

打算在香港玩好几天，想找个随借随还的方案

可选方式： ChargeSPOT App 如果你在香港待好几天，而且每天都在外面走，下载 ChargeSPOT 的独立 App 会更方便。App 里可以查看全港所有网点的实时空闲情况，规划归还路线也更清楚，不用每次都扫码重新进小程序。

到了机场候机，手机没电想充一下再走

可选方式： 机场内充电宝机柜 / 候机区充电桩 香港机场的候机区和到达大厅都有充电设备。如果只是想在候机时临时充一下，机场的免费充电桩就够用了。如果需要带着走，机场里也有 ChargeSPOT 等品牌的机柜可以租借，不过记得在离港前归还，否则带出境后找归还点就麻烦了。

周末晚上在尖沙咀，附近充电宝都被借空了

可选方式： 小程序内地图功能查看附近网点 热门商圈在周末晚上确实容易出现充电宝被借空的情况。这时候打开小程序的地图功能，看看附近稍远一点的街道或地铁站有没有空闲机柜，通常走两三百米就能找到。如果实在找不到，部分便利店也有少量备用机柜可以碰碰运气。

FAQ

Q1: 在香港扫码租充电宝需要下载 App 吗？

不需要。ChargeSPOT、AiCharge、竹芒I搜电这些品牌的充电宝机柜上都有二维码，用微信扫一下就能自动跳转到对应的小程序，授权登录后直接租借，整个过程十几秒就能搞定。

Q2: 充电宝一定要还到借的那个地方吗？

不用。同品牌的充电宝可以在任意网点归还，比如你在铜锣湾借的 ChargeSPOT，可以还到尖沙咀的任何一个 ChargeSPOT 机柜。不过不同品牌之间不能混还，借哪家的就还哪家的。

Q3: 充电宝租金大概多少？

各品牌的计费方式稍有不同，但大致在每小时 5 到 10 港币左右。大部分品牌有单日封顶价格，通常在 30 到 50 港币之间。如果忘了还，超过一定天数（通常 3 到 5 天）会按设备押金扣款，所以用完记得尽快归还。

Q4: 充电宝有什么接口？需要自带数据线吗？

大部分共享充电宝都自带三种接口：Lightning（苹果）、Type-C 和 Micro-USB，直接插上就能充。所以一般不需要自带数据线，拿到充电宝看看接口选对的那根插上手机就行。

Q5: 周末热门商圈充电宝都借空了怎么办？

确实有可能遇到这种情况，尤其是铜锣湾、尖沙咀这些地方周末人很多。建议打开小程序的地图功能，查看附近其他网点的空闲数量。通常走出主商圈两三百米，周边街道或地铁站入口的机柜就会有空的。

Q6: 充电宝能带上飞机吗？

共享充电宝属于租借设备，正常情况下需要在离港前归还。如果忘了还就带上了飞机，大概率会继续计费直到达到押金上限。所以建议在去机场之前找个网点还掉，机场里也有部分品牌的归还点可以用。

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