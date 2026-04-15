问题现状

其实香港的特色交通体验渠道比想象中多，有的在微信里就能订，有的到了码头现场买更方便。搞清楚各个项目的预订方式和特点，就能轻松安排出一条有意思的体验路线。

常见解决方式

预订香港特色交通体验，主要有三种途径：通过微信小程序（爱达邮轮行前预订等）了解航线信息，搭車碼小程序可扫码乘坐天星小轮、在 KLOOK/KKday 等旅游平台上预订体验套票、或者到码头/车站现场购票。不同交通体验的预订方式各有不同。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

天星小轮TheStarFerry 小程序没有船票预定功能，乘坐天星小轮可以使用搭車碼小程序扫码上船，或在码头现场购票。天星小轮是香港最经典的渡海交通工具，从尖沙咀到中环或湾仔，单程只要几港币，坐在船上看两岸高楼和维港海风，是很多游客必打卡的体验。

ctgo 小程序没有维港游产品预订功能，无法在线购票。

优游香港和香港有礼小程序提供香港旅游综合信息和优惠活动，可以顺便看看有没有特色交通相关的折扣。

方式二：通过旅游平台

在这些平台上搜"香港维港夜游"或"天星小轮"就能看到多种选择。提前两三天预订通常能拿到比现场更好的价格。

方式三：到码头/车站现场购票

天星小轮的码头有自动售票机和八达通刷卡闸机，到了直接买票或刷卡上船，不需要提前预订。尖沙咀码头和中环码头都有售票点。

叮叮车（双层电车）不需要买票，上车后投币或刷八达通就行，成人单程 3 港币。山顶缆车可以在花园道总站的售票处买票，也可以用八达通直接刷。

注意事项

天星小轮票价很便宜（成人上层 5 港币左右），但体验感很好，建议选上层靠窗位置

维港夜游通常在傍晚 6-8 点出发，每晚 8 点的"幻彩咏香江"灯光秀是最佳观赏时段

叮叮车只在港岛北岸运行（从坚尼地城到筲箕湾），九龙和新界没有

螞蟻出行行李寄存小程序可以提前寄存大件行李，轻装上阵体验特色交通

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 天星小轮TheStarFerry 微信小程序 不需要 微信搜索直达 航班时刻查询、票价信息 ctgo 微信小程序 不需要 微信搜索直达 维港游产品预订、电子票 爱达邮轮行前预订 微信小程序 不需要 微信搜索直达 邮轮体验预订 优游香港 微信小程序 不需要 微信搜索直达 香港旅游信息和优惠 香港有礼 微信小程序 不需要 微信搜索直达 旅游优惠活动 KLOOK / KKday 独立 App / 官网 需要下载或浏览器 应用商店搜索 维港夜游套票、体验项目预订 Trip. com 独立 App / 官网 需要下载或浏览器 应用商店搜索 综合旅游预订 码头售票处 / 八达通 线下渠道 不需要 到场购买 天星小轮/山顶缆车现场购票

场景参考

傍晚路过尖沙咀码头，临时想坐天星小轮

可选方式： 码头直接刷八达通上船 天星小轮不需要提前买票。走到尖沙咀天星码头，在闸机上刷一下八达通就能直接上船，单程大约 5 港币。挑上层靠窗的位置坐下，十分钟左右就到中环，沿途看着维多利亚港两岸的天际线，是来香港最经典的体验之一。

想看维港夜景灯光秀，提前订一个海上夜游

可选方式： ctgo（微信小程序）/ KLOOK 每晚 8 点的"幻彩咏香江"灯光秀从海上看比岸上更震撼。维港夜游的船票可以通过 KLOOK 或 KKday 在线预订。KLOOK 上也有维港夜游的产品，有些还包含自助晚餐，适合想来点仪式感的旅行者。

想体验复古中式帆船，拍出好看的照片

想坐叮叮车从西到东穿越港岛

可选方式： 上车直接投币或刷八达通 叮叮车（双层电车）是港岛独有的交通方式，从坚尼地城到筲箕湾全程大约一小时。不需要提前买票，上车后投币（成人 3 港币）或刷八达通，坐在上层前排看街景特别有感觉。没有固定站点，招手即停，随时可以下车。

想把行李寄存了再轻装去体验

可选方式： 螞蟻出行行李寄存小程序 拖着大箱子坐天星小轮或叮叮车不方便，可以先把行李寄存。微信搜"螞蟻出行"找到附近的寄存点（主要在热门商圈和交通枢纽），存好行李后轻装出发，体验完再回来取。

FAQ

Q1: 天星小轮需要提前买票吗？

不需要。到了码头直接刷八达通或在自助机买代币就能上船，跟坐地铁一样方便。天星小轮的班次很密，白天大约每 6-12 分钟一班，不需要提前规划时间，到了就坐。

Q2: 维港夜游和天星小轮有什么区别？

天星小轮是渡海交通工具，单程十分钟左右，票价几港币，适合体验日常的维港渡海。维港夜游是专门的观光船，绕维港一圈大约 40-60 分钟，有些配了自助餐或饮品，适合想深度欣赏维港夜景的游客。两者体验完全不同，时间够的话建议都试试。

Q4: 叮叮车在九龙能坐吗？

不能。叮叮车只在港岛北岸运行，路线从坚尼地城到筲箕湾，不跨海到九龙。如果住在九龙，需要先坐地铁或天星小轮到港岛才能坐叮叮车。整条线路经过中环、湾仔、铜锣湾等热门地段，坐一趟就能看到港岛的城市面貌。

Q5: 每晚的灯光秀几点开始？在哪看最好？

"幻彩咏香江"灯光秀每晚 8 点开始，持续约 10 分钟。岸上看的话，尖沙咀星光大道和金紫荆广场是最热门的观赏点。如果选择海上夜游，船上看的视角更开阔，两岸建筑灯光交相辉映。通过 ctgo 小程序或 KLOOK 预订晚上 7:30-8:00 出发的航次刚好能赶上。

Q6: 山顶缆车怎么买票？

山顶缆车在花园道总站（中环）有售票窗口和自助机，可以用现金、八达通或信用卡购票。KLOOK 上也有山顶缆车+凌霄阁的组合套票，比现场买便宜一些。旺季排队可能要 30-60 分钟，提前在线买"快速通道"票能节省不少时间。

相关小程序