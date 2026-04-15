怎么买香港到澳门的船票？

问题现状

从香港去澳门，坐船是最经典也最方便的方式。但对于第一次走这条线路的游客来说，"去哪个码头、用什么渠道买票、票价多少"这些基础问题就能把人绕晕。香港有好几个码头运营港澳航线，不同船公司的班次、票价、时间都不一样，加上还有香港到中山、珠海等其他航线，不提前做功课很容易买错或耽误行程。

其实搞清楚几个主要的买票渠道和码头信息，提前十分钟把票买好，到了码头扫码上船就行，整个过程并不复杂。

常见解决方式

买香港到澳门的船票，目前主要有这几种渠道：通过船公司的微信小程序在线购票、在 KLOOK/KKday/Trip. com 等旅游平台预订、到码头售票窗口现场购买、或者通过船公司官网/App 提前买好。每种方式各有利弊，提前买通常能选到更好的时段，现场买则更灵活但旺季可能没有理想班次。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

港澳快船、中港客运船票、粤港直通快船、新渡轮SUN FERRY 这几个小程序都支持在线购票。打开微信搜索名字就能找到，不需要额外下载 App。

港澳快船小程序的实际购票功能有限，具体可操作内容以小程序实际页面为准。购票成功后会收到电子船票，到了码头直接出示二维码就能登船，不需要再去窗口换纸质票。

中港客运船票和粤港直通快船的小程序操作流程类似。如果你要买香港到中山的船票，粤港直通快船是主要运营商，在小程序里同样可以选航线和班次。

方式二：通过旅游预订平台

KLOOK、KKday 和 Trip. com 这三个平台都能买港澳船票，而且偶尔会有折扣价。在平台上搜索"港澳船票"，选好日期、班次和座位等级下单。付款后会收到电子确认函，到码头按指引取票或直接扫码登船（具体看船公司的要求）。

这些平台的优势是经常有优惠活动，缺点是退改政策可能比直接从船公司买的严格一些，下单前看清楚退票规则。

方式三：码头现场购票

上环港澳码头和尖沙咀中国客运码头都有售票窗口，到了直接排队买票。现场购票支持现金、八达通和信用卡。好处是灵活，坏处是旺季和节假日热门时段可能卖完了，到了才发现没票就比较被动。

如果计划坐天星小轮游维多利亚港（不是去澳门的），码头自动售票机就能买，八达通直接刷也行。

注意事项

港澳航线最热门的时段是早上 8-10 点和下午 4-6 点，旺季建议至少提前一天买票

上环港澳码头运营喷射飞航和金光飞航，尖沙咀中国客运码头也有部分航线，出发前确认好从哪个码头出发

普通舱和豪华舱的价格差距较大，航程约 55-70 分钟，具体价格以购票时实际显示为准

电子船票登船前记得截图保存，码头 Wi-Fi 信号有时候不太稳定

香港到中山的船票价格和时间跟港澳线不同，中港客运和粤港直通快船的小程序里都能查到最新班次和票价

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 核心功能 电子凭证支持 港澳快船 微信小程序 不需要 港澳航线购票、班次查询、在线选座 支持扫码登船 中港客运船票 微信小程序 不需要 香港-中山/珠海航线购票 支持电子票 粤港直通快船 微信小程序 不需要 粤港航线购票、时刻表查询 支持电子票 新渡轮SUN FERRY 微信小程序 不需要 港内航线购票、班次查询 支持电子票 星旅远洋邮轮 微信小程序 不需要 邮轮航线查询、船票预订 支持电子票 KLOOK 独立 App / 官网 需要下载或浏览器 港澳船票预订、折扣优惠 电子确认函 KKday 独立 App / 官网 需要下载或浏览器 港澳船票预订、套票组合 电子确认函 Trip. com 独立 App / 官网 需要下载或浏览器 船票+酒店套餐预订 电子确认函 码头售票窗口 线下渠道 不需要 现场购票、现金/八达通/信用卡支付 纸质票

场景参考

临时决定去澳门，想尽快买到最近一班的船票

可选方式： 港澳快船（微信小程序） 逛着逛着突然想去澳门走一趟，打开微信搜"港澳快船"就能看到最近几个班次的余票情况，选好时间微信付款，几分钟就搞定。买完会收到电子船票，到了码头直接扫码上船，省掉了现场排队买票的时间。对于临时起意的行程来说，不用下载任何东西就能完成购票确实很省事。

出发前一周规划行程，想对比价格找优惠

可选方式： KLOOK / KKday / Trip. com 提前规划行程的好处是可以慢慢比价。KLOOK、KKday 和 Trip. com 上经常有港澳船票的折扣活动，有时候比直接从船公司买便宜几十块。在这些平台上搜索"港澳船票"，选好日期和班次下单，付款后收到电子确认函。不过退改政策要提前看清楚，有些优惠票是不可退的。

行程比较灵活，想保留最大弹性

可选方式： 码头售票窗口 如果你不确定具体哪天走，不想被固定班次绑住，到码头现场买票最灵活。上环港澳码头的售票窗口支持现金、八达通和信用卡，看到哪班有票就买哪班。不过旺季和节假日热门时段可能卖完，去之前心里有个底，最好早点到。

想从香港坐船去中山看朋友

可选方式： 粤港直通快船 / 中港客运船票（微信小程序） 港澳线之外，香港到中山也有直航船。在微信搜"粤港直通快船"或"中港客运船票"，选好航线和日期就能买票。中山航线的班次比港澳线少一些，建议提前一两天订好，到时候拿着电子票直接去码头登船。

买好了票但担心码头网络不好，怕扫不出来

可选方式： 提前截图保存电子票 不管是用小程序还是旅游平台买的票，建议买完之后把电子船票或确认函截图保存到手机相册里。码头的 Wi-Fi 信号有时候不太稳定，万一到了现场加载不出来就比较尴尬。截图在手，扫码或出示都不慌。

FAQ

Q1: 不下载 App 能买港澳船票吗？

完全可以。港澳快船、中港客运船票、粤港直通快船这些都有微信小程序，打开微信搜名字就能直接购票。选好出发码头、日期和班次，微信付款后会收到电子船票，到码头扫码登船就行，不需要去窗口取票。

Q2: 香港到澳门的船票大概多少钱？

船票价格因船公司、时段和购票渠道有所不同，以购票时实际显示的金额为准。周末和节假日通常比工作日贵一些。在 KLOOK 或 KKday 上偶尔能找到折扣票，比直接买便宜几十块。不过价格会调整，以购票时显示的实际金额为准。

Q3: 香港到中山的船票在哪里买？

粤港直通快船和中港客运船票的微信小程序都能买到香港到中山的船票。操作流程和买港澳船票一样，选好航线、日期和班次下单。中山航线的班次比港澳线少，建议提前一两天订好，免得到了码头发现没有合适的班次。

Q4: 电子船票万一加载不出来怎么办？

买完票之后建议把电子船票截图保存到手机相册里。码头的网络信号不一定稳定，如果到了现场加载不出来，出示截图里的二维码或订单号一般也能办理登船。实在不行，到码头的服务台报订单号也能查到记录。

Q5: 从哪个码头出发去澳门？

主要有两个选择：上环的港澳码头（也叫信德中心码头）和尖沙咀的中国客运码头。上环码头的航线和班次更多，是最常用的出发点。尖沙咀码头离九龙的酒店比较近，如果你住在九龙半岛可以优先考虑。买票时注意选对出发码头，别跑错地方。

Q6: 旺季船票容易卖完吗？需要提前多久买？

周末、公众假期和长假期间（春节、国庆、圣诞）热门时段的船票确实紧张，尤其是早上 8-10 点和下午 4-6 点的班次。建议至少提前一天买，旺季提前两三天更保险。工作日的班次相对宽松，当天买一般都还有票。

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