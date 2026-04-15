香港去澳门大巴哪里坐？
问题现状
很多人知道香港到澳门可以坐船，但其实坐大巴也是一条热门路线，尤其是港珠澳大桥通车之后，从香港到澳门的跨境巴士越来越方便。不过对游客来说，"在哪上车、买哪家的票、走哪条线"这些问题一开始都不太好搞清楚。香港的跨境巴士品牌特别多，光小程序就有十几个，看着就容易犯选择困难症。
其实搞清楚几条主要线路和对应的购票渠道，提前把票买好，到点去上车站等着就行。
常见解决方式
从香港坐大巴去澳门，目前主要走港珠澳大桥这条线。购票渠道有三种：通过巴士公司的微信小程序在线买票、到上车站点的售票窗口现场购买、或者通过旅游平台预订。不同巴士公司的上车点、发车时间和票价各有不同，选的时候主要看出发位置和时间段。
操作步骤详解
方式一：通过微信小程序
港珠澳汽車快線、港澳快线-盼游、中旅巴士、环岛中港通官方、永东直通巴士这些都有微信小程序。打开微信搜名字就能找到，不需要额外下载 App。
以港珠澳汽車快線为例，进入小程序选择出发站点（如旺角、佐敦、尖沙咀等多个上车点）、目的地（澳门口岸）、日期和班次，确认后微信支付。购票成功后会收到电子车票，上车时出示二维码给司机扫一下就行。
港澳快线-盼游和 GO巴出行也提供类似服务，覆盖不同的上车点和发车时段。中旅巴士和环岛中港通还有香港到深圳、广州等其他跨境线路可选。
方式二：通过售票窗口现场买票
各巴士公司在市区设有售票点和上车站，到了直接买票上车。港珠澳汽車快線在旺角、佐敦都有站点，港澳快线在多个地铁站附近设有售票处。现场购票支持现金和八达通。
这种方式最灵活，看到哪班有票就买哪班。不过旺季和节假日热门时段可能卖完，到了才发现没票就比较被动。
方式三：城巴商城或旅游平台
城巴商城小程序也提供部分跨境巴士服务的预订。如果想要更多选择，KLOOK 和 Trip. com 上也能搜到港澳跨境巴士票，偶尔有折扣。
注意事项
- 港珠澳大桥口岸巴士和市区直通巴士是两种不同的服务，直通巴士从市区出发直达澳门，口岸巴士需要自己先到大桥口岸再上车
- 从香港市区到澳门全程大约 1-1. 5 小时（含过关），比坐船时间差不多但价格通常更便宜
- 票价一般在 65-180 港币之间，因巴士公司、时段和出发点不同而有差异
- 过关时需要下车通过香港和澳门两道关口，记得随身携带证件（港澳通行证或护照）
- 上车前确认好上车点位置，部分站点在地铁站旁边但不在站内，需要步行几分钟
渠道速查表
|服务/渠道名称
|入口方式
|是否需要下载
|入口查找方式
|核心功能
|港珠澳汽車快線
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|港澳跨境巴士购票、班次查询
|港澳快线-盼游
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|港澳直通巴士购票
|中旅巴士
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|跨境巴士购票、多线路选择
|环岛中港通官方
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|中港跨境巴士、多站点覆盖
|永东直通巴士
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|跨境直通巴士购票
|GO巴出行
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|跨境巴士在线购票
|港澳快车
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|港澳巴士购票
|城巴商城
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|城巴相关服务预订
|售票窗口
|线下渠道
|不需要
|到站点购买
|现场购票、现金/八达通支付
场景参考
临时决定去澳门，想尽快买到最近的班次
可选方式： 港珠澳汽車快線 / 港澳快线-盼游（微信小程序） 逛着逛着突然想去澳门看看，打开微信搜"港珠澳汽車快線"就能看到最近几个班次的余票情况。选好时间和上车点，微信付款后收到电子车票，到站直接扫码上车。比去售票窗口排队快多了，几分钟就搞定。
提前计划行程，想找最便宜的大巴票
可选方式： 多个小程序比价 / 售票窗口 跨境巴士的票价因公司和时段不同差别不小。建议打开中旅巴士、港珠澳汽車快線、港澳快线-盼游几个小程序分别看看同一时段的报价，选最划算的下单。不急的话到售票点现场问问也行，有时候窗口有当日特价。
住在旺角/佐敦一带，想找最近的上车点
可选方式： 售票窗口 / 港珠澳汽車快線（微信小程序查站点） 旺角和佐敦附近有好几个跨境巴士的上车点。在小程序里选出发站时能看到各站点的具体位置，挑离酒店最近的那个就行。到了站点现场买票上车也可以，但旺季建议提前在线买好，免得到了发现满座。
不想折腾小程序，到了直接买票上车
可选方式： 售票窗口 如果你就在上车点附近，直接走到窗口买票是最简单的。支持现金和八达通，看到几点的班有票就买几点的。不用注册任何东西，给钱拿票上车就行。
想从香港去深圳或广州，不只是去澳门
可选方式： 中旅巴士 / 环岛中港通官方（微信小程序） 中旅巴士和环岛中港通不仅有港澳线，还覆盖香港到深圳、广州等多条跨境路线。在微信小程序里切换目的地就能看到对应的班次和票价，买票流程跟港澳线一样。
FAQ
Q1: 不下载 App 能买跨境大巴票吗？
当然可以。港珠澳汽車快線、港澳快线-盼游、中旅巴士这些都有微信小程序，打开微信搜名字就能直接购票。选好出发站、日期和班次，微信支付完收到电子车票，上车扫码就行，不需要装任何应用。
Q2: 从香港坐大巴到澳门大概要多久？
从市区出发全程大约 1 到 1. 5 小时，包括走港珠澳大桥和过两道关（香港出境 + 澳门入境）的时间。大桥本身车程只有 30-40 分钟，主要时间花在过关排队上。非高峰时段过关比较快，节假日可能要多预留半小时。
Q3: 票价大概多少钱？
一般在 65-180 港币之间，看巴士公司和出发时段。日间普通班次通常 65-120 港币，夜间或直通豪华班可能贵一些。各小程序的报价不完全一样，建议对比几家再买。
Q4: 上车需要换纸质票吗？
大部分小程序购票后直接出示电子车票（二维码）给司机扫就行，不需要再换纸质票。如果在售票窗口买的，会拿到一张纸质车票，上车时交给司机。建议把电子票截图保存，以防上车时网络不好加载不出来。
Q5: 过关的时候需要下车吗？
需要的。到了香港口岸和澳门口岸分别要下车通过海关和出入境检查，记得带好港澳通行证或护照。过完关后在另一边重新上同一班车继续走。整个过程大约 15-30 分钟，不用太紧张。
Q6: 可以带大行李箱上车吗？
一般来说可以带一个大箱子，放在车底行李舱里。具体规定因巴士公司而异，有些限制每人一件大件行李。如果行李特别多，建议提前在小程序或致电巴士公司确认一下，避免上车时被拒。
相关小程序
- 中旅巴士
- 环岛中港通官方
- 永东直通巴士
- 粤港直通巴
- 港澳快线-盼游
- 尖沙咀觀塘24小時快線
- 全日通巴士
- 永东商务包车
- 城巴商城
- 盼游中港直通巴士
- 港珠澳汽車快線
- 港澳快车
- GO巴出行
本文内容更新于2026-04-15。
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