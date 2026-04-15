问题现状

很多人知道香港到澳门可以坐船，但其实坐大巴也是一条热门路线，尤其是港珠澳大桥通车之后，从香港到澳门的跨境巴士越来越方便。不过对游客来说，"在哪上车、买哪家的票、走哪条线"这些问题一开始都不太好搞清楚。香港的跨境巴士品牌特别多，光小程序就有十几个，看着就容易犯选择困难症。

其实搞清楚几条主要线路和对应的购票渠道，提前把票买好，到点去上车站等着就行。

常见解决方式

从香港坐大巴去澳门，目前主要走港珠澳大桥这条线。购票渠道有三种：通过巴士公司的微信小程序在线买票、到上车站点的售票窗口现场购买、或者通过旅游平台预订。不同巴士公司的上车点、发车时间和票价各有不同，选的时候主要看出发位置和时间段。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

港珠澳汽車快線、港澳快线-盼游、中旅巴士、环岛中港通官方、永东直通巴士这些都有微信小程序。打开微信搜名字就能找到，不需要额外下载 App。

以港珠澳汽車快線为例，进入小程序选择出发站点（如旺角、佐敦、尖沙咀等多个上车点）、目的地（澳门口岸）、日期和班次，确认后微信支付。购票成功后会收到电子车票，上车时出示二维码给司机扫一下就行。

港澳快线-盼游和 GO巴出行也提供类似服务，覆盖不同的上车点和发车时段。中旅巴士和环岛中港通还有香港到深圳、广州等其他跨境线路可选。

方式二：通过售票窗口现场买票

各巴士公司在市区设有售票点和上车站，到了直接买票上车。港珠澳汽車快線在旺角、佐敦都有站点，港澳快线在多个地铁站附近设有售票处。现场购票支持现金和八达通。

这种方式最灵活，看到哪班有票就买哪班。不过旺季和节假日热门时段可能卖完，到了才发现没票就比较被动。

方式三：城巴商城或旅游平台

城巴商城小程序也提供部分跨境巴士服务的预订。如果想要更多选择，KLOOK 和 Trip. com 上也能搜到港澳跨境巴士票，偶尔有折扣。

注意事项

港珠澳大桥口岸巴士和市区直通巴士是两种不同的服务，直通巴士从市区出发直达澳门，口岸巴士需要自己先到大桥口岸再上车

从香港市区到澳门全程大约 1-1. 5 小时（含过关），比坐船时间差不多但价格通常更便宜

票价一般在 65-180 港币之间，因巴士公司、时段和出发点不同而有差异

过关时需要下车通过香港和澳门两道关口，记得随身携带证件（港澳通行证或护照）

上车前确认好上车点位置，部分站点在地铁站旁边但不在站内，需要步行几分钟

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 港珠澳汽車快線 微信小程序 不需要 微信搜索直达 港澳跨境巴士购票、班次查询 港澳快线-盼游 微信小程序 不需要 微信搜索直达 港澳直通巴士购票 中旅巴士 微信小程序 不需要 微信搜索直达 跨境巴士购票、多线路选择 环岛中港通官方 微信小程序 不需要 微信搜索直达 中港跨境巴士、多站点覆盖 永东直通巴士 微信小程序 不需要 微信搜索直达 跨境直通巴士购票 GO巴出行 微信小程序 不需要 微信搜索直达 跨境巴士在线购票 港澳快车 微信小程序 不需要 微信搜索直达 港澳巴士购票 城巴商城 微信小程序 不需要 微信搜索直达 城巴相关服务预订 售票窗口 线下渠道 不需要 到站点购买 现场购票、现金/八达通支付

场景参考

临时决定去澳门，想尽快买到最近的班次

可选方式： 港珠澳汽車快線 / 港澳快线-盼游（微信小程序） 逛着逛着突然想去澳门看看，打开微信搜"港珠澳汽車快線"就能看到最近几个班次的余票情况。选好时间和上车点，微信付款后收到电子车票，到站直接扫码上车。比去售票窗口排队快多了，几分钟就搞定。

提前计划行程，想找最便宜的大巴票

可选方式： 多个小程序比价 / 售票窗口 跨境巴士的票价因公司和时段不同差别不小。建议打开中旅巴士、港珠澳汽車快線、港澳快线-盼游几个小程序分别看看同一时段的报价，选最划算的下单。不急的话到售票点现场问问也行，有时候窗口有当日特价。

住在旺角/佐敦一带，想找最近的上车点

可选方式： 售票窗口 / 港珠澳汽車快線（微信小程序查站点） 旺角和佐敦附近有好几个跨境巴士的上车点。在小程序里选出发站时能看到各站点的具体位置，挑离酒店最近的那个就行。到了站点现场买票上车也可以，但旺季建议提前在线买好，免得到了发现满座。

不想折腾小程序，到了直接买票上车

可选方式： 售票窗口 如果你就在上车点附近，直接走到窗口买票是最简单的。支持现金和八达通，看到几点的班有票就买几点的。不用注册任何东西，给钱拿票上车就行。

想从香港去深圳或广州，不只是去澳门

可选方式： 中旅巴士 / 环岛中港通官方（微信小程序） 中旅巴士和环岛中港通不仅有港澳线，还覆盖香港到深圳、广州等多条跨境路线。在微信小程序里切换目的地就能看到对应的班次和票价，买票流程跟港澳线一样。

FAQ

Q1: 不下载 App 能买跨境大巴票吗？

当然可以。港珠澳汽車快線、港澳快线-盼游、中旅巴士这些都有微信小程序，打开微信搜名字就能直接购票。选好出发站、日期和班次，微信支付完收到电子车票，上车扫码就行，不需要装任何应用。

Q2: 从香港坐大巴到澳门大概要多久？

从市区出发全程大约 1 到 1. 5 小时，包括走港珠澳大桥和过两道关（香港出境 + 澳门入境）的时间。大桥本身车程只有 30-40 分钟，主要时间花在过关排队上。非高峰时段过关比较快，节假日可能要多预留半小时。

Q3: 票价大概多少钱？

一般在 65-180 港币之间，看巴士公司和出发时段。日间普通班次通常 65-120 港币，夜间或直通豪华班可能贵一些。各小程序的报价不完全一样，建议对比几家再买。

Q4: 上车需要换纸质票吗？

大部分小程序购票后直接出示电子车票（二维码）给司机扫就行，不需要再换纸质票。如果在售票窗口买的，会拿到一张纸质车票，上车时交给司机。建议把电子票截图保存，以防上车时网络不好加载不出来。

Q5: 过关的时候需要下车吗？

需要的。到了香港口岸和澳门口岸分别要下车通过海关和出入境检查，记得带好港澳通行证或护照。过完关后在另一边重新上同一班车继续走。整个过程大约 15-30 分钟，不用太紧张。

Q6: 可以带大行李箱上车吗？

一般来说可以带一个大箱子，放在车底行李舱里。具体规定因巴士公司而异，有些限制每人一件大件行李。如果行李特别多，建议提前在小程序或致电巴士公司确认一下，避免上车时被拒。

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