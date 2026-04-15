问题现状

来香港玩的时候，经常会遇到这种情况：想从地铁站到目的地，走路嫌远、打车嫌贵，正好旁边有一排共享单车。但问题来了，不知道怎么解锁、不知道用什么 App、也不清楚骑完往哪还。香港的共享单车市场这几年变化不少，之前火过一阵的 ofo 和 GoBee. Bike 早就退出了，现在还在运营的品牌和以前不太一样。

搞清楚现在还能用哪些共享单车、怎么找车、怎么还车就好。新界那边的单车径沿线骑行体验其实挺不错的。

常见解决方式

目前在香港租共享单车，主要有这几种方式：通过 LocoBike 的微信小程序直接扫码解锁、下载 LocoBike 独立 App 使用、或者到新界部分地区的实体单车租赁店现场租。需要说明的是，香港的共享单车目前主要集中在新界地区（如大埔、沙田、上水等），港岛和九龙市区的投放量很少。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

LocoBike 有微信小程序版本，打开微信搜"LocoBike"就能找到，省掉了下载 App 的步骤。进入小程序后可以查看附近的可用单车位置，走到车旁扫码就能解锁骑走。

使用前需要完成实名认证（通过微信支付），骑行费用按时间计费，到了目的地把车停在指定还车点锁好就行。整个过程在微信里就能搞定，包括查看骑行记录。

不过 LocoBike 的车辆主要分布在新界的单车径沿线，如果你在港岛或九龙市区想骑共享单车，可能找不到可用的车。

方式二：通过 LocoBike App

下载 LocoBike 的独立 App 功能会更完整一些，除了扫码解锁和查看附近车辆之外，还能看到更详细的单车径路线推荐和热门骑行点。注册时需要手机号，支持内地手机号。

App 里的地图比小程序版更精准，能看到每辆车的电量（如果是电助力车）和预计可骑行距离。适合打算认真骑一趟的用户，比如沿大埔海滨公园到沙田那段经典路线。

方式三：实体单车租赁店

在大埔、沙田、上水等新界地区，沿着单车径附近有不少实体的自行车出租店。到店直接选车、付押金、骑走，还车时回到同一家店就行。这种方式不需要任何 App 或手机操作，适合不想折腾手机的朋友。

租金一般按小时或半天计算，普通单车大约 30-60 港币/小时，具体价格各家略有不同。店家通常会提供头盔和车锁，有些还能推荐骑行路线。

注意事项

香港法律规定单车不能在行人道上骑行，必须走单车径或马路（有单车标线的路段）

新界的单车径比较成熟，港岛和九龙基本没有专用单车径，不建议在市区骑行

LocoBike 的还车必须停在指定区域，随意停放可能被收取额外费用

骑行前检查一下刹车和轮胎状况，确保安全再出发

夏天骑车记得做好防晒和补水，香港的湿热天气消耗体力比想象中快

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 LocoBike 微信小程序 不需要 微信搜索直达 扫码解锁、查看附近车辆、骑行计费 LocoBike App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 扫码解锁、路线推荐、车辆电量查看 实体单车租赁店 线下门店 不需要 到店咨询 现场选车租赁、提供头盔和车锁

场景参考

在大埔海滨公园附近，临时想骑车逛逛

可选方式： LocoBike（微信小程序） 走在大埔海滨公园旁边看到一排共享单车，突然想骑一圈感受一下。打开微信搜"LocoBike"扫码就能解锁，不用专门下载什么应用。沿着海边的单车径骑到沙田方向，风景很不错，骑完在附近的还车点停好就行。

计划周末专门安排一次新界骑行

可选方式： LocoBike App 如果提前规划好了骑行路线，下载 LocoBike App 会更方便。App 里有完整的单车径地图和热门路线推荐，还能看到每辆车的电量情况。从大埔到沙田那段经典路线大约 10 公里，骑起来两个小时左右，适合周末半日游。

带着小朋友一起骑，想要亲子车或多人车

可选方式： 实体单车租赁店 共享单车基本都是单人标准车型，如果带小孩想骑亲子车或者想租双人协力车，还是得去实体租车店。大埔和沙田的单车径入口附近有好几家，到店直接挑选，老板还会帮你调好座椅高度，比手机操作更直观。

不确定要不要骑车，想先看看有没有车

可选方式： LocoBike（微信小程序） 到了新界不确定附近有没有共享单车，打开微信搜一下 LocoBike 小程序看看地图上的车辆分布，有车再过去骑，没车就换别的交通方式，不用白跑一趟。这比先下载 App 再看要快得多。

对手机操作不太熟悉，想有人帮忙

可选方式： 实体单车租赁店 有些长辈或者不太会用手机扫码的朋友，到实体店租车最省心。跟老板说要骑多久、几个人，付好押金骑走就行。还车的时候回到同一家店，不用担心停错地方被扣费。

FAQ

Q1: 香港市区能骑共享单车吗？

基本不太行。LocoBike 的车辆主要投放在新界地区，比如大埔、沙田、上水一带。港岛和九龙市区几乎没有投放点，而且市区也没有专用单车径，在行人道上骑车是违法的。如果想在市区短距离移动，地铁、巴士或打车更实际。

Q2: 用 LocoBike 小程序骑车要押金吗？

不需要。LocoBike 小程序使用不需要缴纳押金，完成实名认证后就能扫码骑车。骑行费用按时间计费，到了还车点锁好车自动结算，费用从微信支付扣除。

Q3: 骑完车往哪还？能随便停吗？

不能随便停。LocoBike 有指定的还车区域，在小程序或 App 的地图上可以看到标记。如果停在非指定区域，可能会被收取额外的调度费。还车时确保车锁好，听到"咔嚓"一声锁上了再离开，小程序会自动结束计费。

Q4: 大埔到沙田的单车径好骑吗？

这条路线是香港最经典的单车径之一，全程大约 10 公里，路况平坦，沿途能看到吐露港的海景，骑起来很舒服。单程大概 40 分钟到 1 小时，适合休闲骑行。沿途有不少休息点可以停下来拍照或者喝水，周末人会比较多。

Q5: 实体租车店大概什么价位？

普通单车大约 30-60 港币/小时，半天（4 小时左右）通常 80-150 港币。电助力车和双人协力车会贵一些。各家价格略有差异，出发前可以货比三家。大埔墟站和沙田公园附近的租车店最多，走过去就能看到。

Q6: 下雨天还能骑吗？

技术上可以，但不建议。香港的路面一沾水就很滑，共享单车的轮胎抓地力一般，下雨天骑行风险比较高。如果骑到一半遇上阵雨，建议找个有遮挡的地方等一等，或者在最近的还车点还掉换其他交通方式。

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