问题现状

来香港自驾游或者商务出行，租车是一个很实际的需求。但香港的租车市场跟内地差别不小：左舵变右舵、道路狭窄、停车费高，再加上国际驾照的要求，不少人还没开始租就被各种条件劝退了。另外，香港本地的租车公司信息在内地不太好找，不知道该从哪个渠道预订。

其实如果你只是需要点对点的出行（比如机场到酒店、去新界郊区），包车/接送服务可能比自己租车更省心。但如果确实需要自驾，提前搞清楚渠道和证件要求就好。

常见解决方式

在香港租车或预订包车服务，主要有这几种方式：通过微信小程序（悦行接送机包车、Blu出行）预订包车或接送服务、通过 Uber 等平台预订、到本地实体租车公司门店办理自驾租车、或者通过 KLOOK 等旅游平台预订包车套餐。自驾租车和包车接送是两种不同的服务类型，按需选择。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

悦行接送机包车小程序在微信里搜一下就能找到，主打机场接送和包车服务。进入小程序选择服务类型（接机、送机、包车半日/全日），填写出发地和目的地、日期时间、人数和行李数量，确认后微信支付。预约成功后会收到司机信息和联系方式，到时候直接上车就行。

这个方案不需要你自己开车，也不用操心国际驾照和左右舵的问题，司机是本地人，熟悉路况。适合带老人小孩的家庭出行，或者需要灵活安排多个目的地的商务行程。

Blu出行小程序也提供类似的包车服务，不过需要注意的是，目前 Blu出行的小程序登录可能存在一些技术问题，建议先尝试打开确认能否正常使用。

方式二：通过 Uber 或旅游平台

Uber App 在香港除了即时叫车，也可以预约用车服务。如果你需要指定时间的接送，在 App 里选择"预约"功能，填好时间和地点就行。Uber 的优势是支付方便（信用卡自动扣款）、可以选车型。

KLOOK 和 Google Maps 上也能搜到香港的包车和接送服务，KLOOK 上经常有机场接送的优惠套餐，价格比直接叫车可能便宜一些。适合提前规划行程时一起订好。

方式三：本地租车公司自驾

如果确实需要自己开车，香港有几家本地租车公司可以选择，比如 Budget、Hertz、AVIS 在香港都有网点。到店或在官网上选好车型、取还车时间、提交证件审核后就能取车。

自驾租车的硬性要求：需要有效的国际驾照（IDP）或者中国内地驾照的公证翻译件、护照/通行证、信用卡（用于押金冻结）。香港是右舵左行，第一次开需要适应一下。

注意事项

包车服务和自驾租车是两回事，如果只是需要有人开车送你，选包车更省心

自驾需要国际驾照或内地驾照公证件，出发前务必提前办好

香港停车费很贵，市区商场停车场每小时 20-40 港币，路边咪表也不便宜

包车服务通常按时间计费（半日/全日），超时会加收费用，提前跟司机确认好行程

Blu出行小程序目前可能存在登录异常，建议优先使用悦行接送机包车或其他渠道

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 悦行接送机包车 微信小程序 不需要 微信搜索直达 机场接送、包车半日/全日、预约用车 Blu出行 微信小程序 不需要 微信搜索直达 包车服务（当前存在登录问题） Uber App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 即时叫车、预约用车、多车型选择 KLOOK 独立 App / 官网 需要下载或浏览器 应用商店搜索下载 机场接送套餐、包车优惠 Budget/Hertz/AVIS 官网 / 门店 不需要（官网） 浏览器输入网址 / 到店 自驾租车、多车型选择 GoGoVan 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 客货运输、搬运服务 快狗打车 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 搬运和短途运输

场景参考

带着一家人从机场去酒店，不想挤地铁

可选方式： 悦行接送机包车（微信小程序） 一家四口加上几个大箱子，挤机场快线或者排队打的士都不方便。提前在微信里搜"悦行接送机包车"，预约好接机时间和酒店地址，落地后司机直接在到达大厅接人，行李全帮你搬上车。微信支付，不用换港币也不用绑外卡，比自己拖着箱子找车轻松太多。

经常来香港出差，需要灵活的用车服务

可选方式： Uber App 常来香港的商务客户，Uber App 是比较稳定的选择。注册绑好信用卡后，即时叫车和预约用车都方便，行程结束自动出电子收据，报销也省事。想提前约第二天早上去客户那边，用预约功能指定时间就行。

想自驾去新界或大屿山郊区玩

可选方式： Budget / Hertz / AVIS（本地租车公司） 如果目的地在新界郊区或大屿山那种公共交通不太方便的地方，自驾确实更灵活。在 Budget 或 Hertz 的官网上选好车型和日期，到店出示国际驾照和护照取车。不过记得香港是右舵左行，第一次上路建议选自动挡、在人少的路段先适应一下。

需要在香港跑好几个地方，时间紧凑

可选方式： 悦行接送机包车（微信小程序）/ KLOOK 包车套餐 一天之内要去好几个地方办事或者游玩，单独叫车每次等太浪费时间。包一辆车更高效，在悦行小程序里选"包车全日"，或者在 KLOOK 上找香港包车套餐，跟司机说好路线，全天候随叫随走。价格比每次单独叫车加起来可能还便宜。

不太确定要不要租车，想先了解一下

可选方式： 打开微信搜"悦行接送机包车"先看看价格 不确定自己的行程到底需不需要租车或包车，可以先在悦行小程序里输入日期和大致行程看看报价。不用下载 App，看完价格觉得合适再下单，不合适就关掉，没有任何成本。

FAQ

Q1: 在香港自驾需要什么驾照？

需要国际驾照（IDP）。如果你持中国内地驾照，需要先办好公证翻译件才能在香港合法驾驶。出发前在国内就把这些手续办好，到了香港再办就来不及了。另外，租车时还需要护照或港澳通行证以及一张信用卡（用于冻结押金）。

Q2: 不想自己开车，包车服务大概什么价位？

机场单程接送大约 400-600 港币（看车型和距离），包车半日（4-5 小时）大约 1200-2000 港币，全日大约 2000-3500 港币。悦行接送机包车小程序和 KLOOK 上都能查到具体报价。节假日和旺季价格会有所上浮，建议提前预订。

Q3: Blu出行小程序用不了怎么办？

目前 Blu出行小程序确实存在登录异常的情况。如果打开后无法正常使用，建议改用悦行接送机包车小程序，功能类似且稳定性更好。或者直接用 Uber App 预约用车，也能满足大部分包车和接送需求。

Q4: 香港停车方便吗？

市区停车比较难。商场停车场每小时 20-40 港币，路边咪表限时且经常满位。如果在市区活动，不建议自驾，打车或者坐地铁更省心。新界和郊区的停车相对宽松一些，部分景点有免费停车场。

Q5: 包车司机会说普通话吗？

大部分包车平台的司机都能说基本的普通话或英语，悦行接送机包车可以在预约时备注语言偏好。实在沟通不了的话，提前把目的地的中英文地址准备好，给司机看手机上的地图导航也能解决问题。

Q6: 用小程序预约包车，到了能改行程吗？

一般来说小幅调整（比如加一个顺路的停靠点）跟司机商量一下都没问题。但如果大改行程（比如从半日变全日、或者换完全不同的目的地），可能需要加价或重新预订。建议出发前尽量把主要行程确定好，临时调整的话及早跟平台或司机沟通。

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