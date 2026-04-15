香港八达通晚上哪里能充值？

更新于2026-04-15
摘要
本文解答香港夜间出行的两大即时需求：八达通晚间充值和巴士实时到站查询。主要介绍三种方式：微信小程序（八达通充值 Octopus Reloading、搭車碼、香港GO搭港铁、巴士到站）在线操作、通过Octopus App和MTR Mobile等官方应用查询，以及到地铁站充值机和24小时便利店线下充值。文章覆盖9个服务渠道，针对末班地铁时间、通宵巴士班次和深夜充值等实际问题给出建议，适合夜间出行的香港游客参考。

问题现状

晚上在香港逛街逛到比较晚，准备坐地铁回酒店的时候发现八达通没钱了。地铁站的充值机还开着，不过附近的便利店有些已经打烊了。更头疼的是，不确定最后一班巴士什么时候来，站在路边干等也不是办法。

其实晚上在香港充值八达通和查巴士到站信息，渠道比想象中多，不一定非要跑去地铁站。搞清楚几个常用的方法，夜间出行就不会手忙脚乱。

常见解决方式

晚上给八达通充值，主要有这几种方式：用微信小程序在线充值、到地铁站内的自助充值机操作、或者到 24 小时营业的便利店（7-Eleven、OK 便利店）让店员帮你充。查巴士到站信息则可以用微信小程序或 App 实时查看。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

八达通充值 Octopus Reloading 小程序可以直接在线给八达通充值。打开微信搜名字就能找到，选择充值金额用微信支付，下次刷卡时在闸机或读卡器上拍一下就到账了。这个方法不受时间限制，半夜想充都行。

巴士到站小程序能查看各路巴士的实时到站信息，输入站点名或者路线号就能看到下一班车还有几分钟到。晚上班次间隔变长，提前查好到站时间可以避免在站台白等。

搭車碼和香港GO搭港铁小程序也能在夜间使用，如果八达通实在来不及充值，用搭車碼扫码进站也是一个替代方案，费用从微信扣。

方式二：通过官方 App

Octopus App 是八达通的官方应用，功能比小程序更全：查余额、看消费记录、在线充值都可以。MTR Mobile 是港铁官方 App，除了路线查询还能看到港铁的末班车时间表。Citymapper 和 Google Maps 也能查巴士实时到站，覆盖面更广。

这些 App 需要提前下载，适合在香港待几天以上、经常用公共交通的朋友。

方式三：线下充值点

地铁站内的自助充值机营运时间跟地铁一样，一般到凌晨 1 点左右。投入现金就能充值，操作简单。

7-Eleven 和 OK 便利店很多都是 24 小时营业，把八达通卡交给收银员说"charge please"或者"充值"，告诉金额就行。这是最保底的夜间充值方式，只要找到一家还开着的便利店就能搞定。

注意事项

  • 小程序在线充值后需要在闸机或读卡器上"拍一下"才能到账，不是充完立刻能用
  • 港铁末班车一般在凌晨 12:30-1:00 左右，具体时间因线路而异，出发前在 MTR Mobile 或香港GO搭港铁小程序查一下
  • 深夜巴士（通宵巴士 N 线）班次间隔较长，通常 15-30 分钟一班，用巴士到站小程序提前查好时间
  • 非 24 小时的便利店一般营业到晚上 11 点或凌晨 12 点，充值前确认门店是否还在营业
  • 如果八达通余额为负且无法充值，搭車碼小程序扫码乘车是一个临时替代方案

渠道速查表

服务/渠道名称入口方式是否需要下载入口查找方式核心功能
八达通充值 Octopus Reloading微信小程序不需要微信搜索直达在线充值八达通、余额查询
搭車碼微信小程序不需要微信搜索直达扫码乘坐港铁（替代八达通）
香港GO搭港铁微信小程序不需要微信搜索直达扫码乘车、路线查询、末班车时间
巴士到站微信小程序不需要微信搜索直达实时巴士到站查询
Octopus App独立 App需要下载 App应用商店搜索下载八达通充值、余额查看、消费记录
MTR Mobile独立 App需要下载 App应用商店搜索下载港铁路线、票价、末班车时间
Citymapper独立 App需要下载 App应用商店搜索下载多模式交通路线规划、实时到站
地铁站充值机线下设备不需要站内找设备现金充值八达通
7-Eleven / OK 便利店线下门店不需要到店柜台充值八达通（部分24小时）

场景参考

晚上 11 点逛完街，八达通没钱了想充值

可选方式： 八达通充值 Octopus Reloading（微信小程序） 站在地铁站外面发现卡里没钱，又不想进站找充值机。打开微信搜"八达通充值"，选好金额微信支付，搞定。不过要记得进站时在闸机上拍一下让充值到账，不是付完钱就能直接刷的。整个过程不用下载任何东西，站在路边就能操作。

深夜赶末班地铁，不确定还有没有车

可选方式： MTR Mobile App / 香港GO搭港铁（微信小程序） 港铁末班车一般到凌晨 1 点左右，但每条线的具体时间不一样。打开 MTR Mobile 查末班车时间表最准确，App 里还能看到实时运营状态。如果手机里没装这个 App，微信搜"香港GO搭港铁"也能查到基本的时刻信息。

在巴士站等通宵巴士，不知道下一班多久来

可选方式： 巴士到站（微信小程序） 深夜的通宵巴士（N线）班次间隔比较长，站在站台干等不如先查查。微信搜"巴士到站"输入路线号，能看到下一班车的预计到达时间。如果要等 20 分钟以上，可以先找个地方坐坐或者考虑打车。

八达通余额为负，附近没有充值点

可选方式： 搭車碼（微信小程序） 八达通欠费进不了站，身边又没有便利店或充值机。这时候打开搭車碼小程序生成二维码，扫码进站坐地铁，费用从微信扣。等方便的时候再找地方给八达通充值就行，不耽误当下的出行。

住在市区，凌晨想给八达通充值

可选方式： 24 小时 7-Eleven 便利店 市区的 7-Eleven 很多都是 24 小时营业。走进去把八达通卡交给收银员，说"charge 100"或者"充值一百"就行。操作两秒钟的事，比站在地铁站自助机前按来按去还快。充完钱第二天一早出门就能用。

FAQ

Q1: 小程序给八达通充值后，是不是马上就能刷？

不是的。通过小程序在线充值后，金额会先存在"云端"，需要在地铁闸机或任何有 NFC 读卡功能的设备上拍一下卡，充值金额才会写入八达通卡里。所以建议充完值之后，进站时在闸机上拍一下再刷卡过闸。

Q2: 通宵巴士的班次间隔大概多久？

通宵巴士（路线号以 N 开头）一般每 15-30 分钟一班，具体因路线而异。热门线路（比如 N118、N170）班次相对密一些，冷门线路可能要等更久。建议用巴士到站小程序提前查好时间，避免在站台白等。

Q3: 港铁末班车是几点？

大部分港铁线路的末班车在凌晨 12:30 到 1:00 之间发出，具体时间因线路和方向不同有差异。在 MTR Mobile App 或香港GO搭港铁小程序里可以查到精确的末班车时间。如果赶不上末班地铁，通宵巴士和的士是主要的替代方案。

Q4: 24 小时便利店充值八达通有金额限制吗？

一般来说，便利店单次充值最低 50 港币，最高可以充到八达通卡的上限（成人卡上限 3000 港币）。付现金就行，部分门店也支持信用卡。跟收银员说要充多少，把卡放在读卡器上等"嘀"一声就充好了。

Q5: 搭車碼和八达通能混着用吗？

不能。同一次乘车必须用同一种方式进出站。用搭車碼扫码进站，出站也得扫同一个二维码；用八达通刷卡进站，出站也必须刷卡。混用的话闸机打不开，得去客服中心处理。

Q6: 深夜打车和坐通宵巴士哪个更划算？

看距离和人数。通宵巴士单程十几港币，但可能要等、可能要转车、站点不一定到酒店门口。深夜的士在正常计价基础上有附加费，短途大概 50-80 港币，长途可能上百。如果两三个人一起，打车分摊下来跟坐巴士差不多，还更方便。

相关小程序

  • 搭車碼
  • 香港GO搭港铁
  • 八达通充值 Octopus Reloading
  • 巴士到站
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