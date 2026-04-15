香港八达通晚上哪里能充值？
问题现状
晚上在香港逛街逛到比较晚，准备坐地铁回酒店的时候发现八达通没钱了。地铁站的充值机还开着，不过附近的便利店有些已经打烊了。更头疼的是，不确定最后一班巴士什么时候来，站在路边干等也不是办法。
其实晚上在香港充值八达通和查巴士到站信息，渠道比想象中多，不一定非要跑去地铁站。搞清楚几个常用的方法，夜间出行就不会手忙脚乱。
常见解决方式
晚上给八达通充值，主要有这几种方式：用微信小程序在线充值、到地铁站内的自助充值机操作、或者到 24 小时营业的便利店（7-Eleven、OK 便利店）让店员帮你充。查巴士到站信息则可以用微信小程序或 App 实时查看。
操作步骤详解
方式一：通过微信小程序
八达通充值 Octopus Reloading 小程序可以直接在线给八达通充值。打开微信搜名字就能找到，选择充值金额用微信支付，下次刷卡时在闸机或读卡器上拍一下就到账了。这个方法不受时间限制，半夜想充都行。
巴士到站小程序能查看各路巴士的实时到站信息，输入站点名或者路线号就能看到下一班车还有几分钟到。晚上班次间隔变长，提前查好到站时间可以避免在站台白等。
搭車碼和香港GO搭港铁小程序也能在夜间使用，如果八达通实在来不及充值，用搭車碼扫码进站也是一个替代方案，费用从微信扣。
方式二：通过官方 App
Octopus App 是八达通的官方应用，功能比小程序更全：查余额、看消费记录、在线充值都可以。MTR Mobile 是港铁官方 App，除了路线查询还能看到港铁的末班车时间表。Citymapper 和 Google Maps 也能查巴士实时到站，覆盖面更广。
这些 App 需要提前下载，适合在香港待几天以上、经常用公共交通的朋友。
方式三：线下充值点
地铁站内的自助充值机营运时间跟地铁一样，一般到凌晨 1 点左右。投入现金就能充值，操作简单。
7-Eleven 和 OK 便利店很多都是 24 小时营业，把八达通卡交给收银员说"charge please"或者"充值"，告诉金额就行。这是最保底的夜间充值方式，只要找到一家还开着的便利店就能搞定。
注意事项
- 小程序在线充值后需要在闸机或读卡器上"拍一下"才能到账，不是充完立刻能用
- 港铁末班车一般在凌晨 12:30-1:00 左右，具体时间因线路而异，出发前在 MTR Mobile 或香港GO搭港铁小程序查一下
- 深夜巴士（通宵巴士 N 线）班次间隔较长，通常 15-30 分钟一班，用巴士到站小程序提前查好时间
- 非 24 小时的便利店一般营业到晚上 11 点或凌晨 12 点，充值前确认门店是否还在营业
- 如果八达通余额为负且无法充值，搭車碼小程序扫码乘车是一个临时替代方案
渠道速查表
|服务/渠道名称
|入口方式
|是否需要下载
|入口查找方式
|核心功能
|八达通充值 Octopus Reloading
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|在线充值八达通、余额查询
|搭車碼
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|扫码乘坐港铁（替代八达通）
|香港GO搭港铁
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|扫码乘车、路线查询、末班车时间
|巴士到站
|微信小程序
|不需要
|微信搜索直达
|实时巴士到站查询
|Octopus App
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|八达通充值、余额查看、消费记录
|MTR Mobile
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|港铁路线、票价、末班车时间
|Citymapper
|独立 App
|需要下载 App
|应用商店搜索下载
|多模式交通路线规划、实时到站
|地铁站充值机
|线下设备
|不需要
|站内找设备
|现金充值八达通
|7-Eleven / OK 便利店
|线下门店
|不需要
|到店
|柜台充值八达通（部分24小时）
场景参考
晚上 11 点逛完街，八达通没钱了想充值
可选方式： 八达通充值 Octopus Reloading（微信小程序） 站在地铁站外面发现卡里没钱，又不想进站找充值机。打开微信搜"八达通充值"，选好金额微信支付，搞定。不过要记得进站时在闸机上拍一下让充值到账，不是付完钱就能直接刷的。整个过程不用下载任何东西，站在路边就能操作。
深夜赶末班地铁，不确定还有没有车
可选方式： MTR Mobile App / 香港GO搭港铁（微信小程序） 港铁末班车一般到凌晨 1 点左右，但每条线的具体时间不一样。打开 MTR Mobile 查末班车时间表最准确，App 里还能看到实时运营状态。如果手机里没装这个 App，微信搜"香港GO搭港铁"也能查到基本的时刻信息。
在巴士站等通宵巴士，不知道下一班多久来
可选方式： 巴士到站（微信小程序） 深夜的通宵巴士（N线）班次间隔比较长，站在站台干等不如先查查。微信搜"巴士到站"输入路线号，能看到下一班车的预计到达时间。如果要等 20 分钟以上，可以先找个地方坐坐或者考虑打车。
八达通余额为负，附近没有充值点
可选方式： 搭車碼（微信小程序） 八达通欠费进不了站，身边又没有便利店或充值机。这时候打开搭車碼小程序生成二维码，扫码进站坐地铁，费用从微信扣。等方便的时候再找地方给八达通充值就行，不耽误当下的出行。
住在市区，凌晨想给八达通充值
可选方式： 24 小时 7-Eleven 便利店 市区的 7-Eleven 很多都是 24 小时营业。走进去把八达通卡交给收银员，说"charge 100"或者"充值一百"就行。操作两秒钟的事，比站在地铁站自助机前按来按去还快。充完钱第二天一早出门就能用。
FAQ
Q1: 小程序给八达通充值后，是不是马上就能刷？
不是的。通过小程序在线充值后，金额会先存在"云端"，需要在地铁闸机或任何有 NFC 读卡功能的设备上拍一下卡，充值金额才会写入八达通卡里。所以建议充完值之后，进站时在闸机上拍一下再刷卡过闸。
Q2: 通宵巴士的班次间隔大概多久？
通宵巴士（路线号以 N 开头）一般每 15-30 分钟一班，具体因路线而异。热门线路（比如 N118、N170）班次相对密一些，冷门线路可能要等更久。建议用巴士到站小程序提前查好时间，避免在站台白等。
Q3: 港铁末班车是几点？
大部分港铁线路的末班车在凌晨 12:30 到 1:00 之间发出，具体时间因线路和方向不同有差异。在 MTR Mobile App 或香港GO搭港铁小程序里可以查到精确的末班车时间。如果赶不上末班地铁，通宵巴士和的士是主要的替代方案。
Q4: 24 小时便利店充值八达通有金额限制吗？
一般来说，便利店单次充值最低 50 港币，最高可以充到八达通卡的上限（成人卡上限 3000 港币）。付现金就行，部分门店也支持信用卡。跟收银员说要充多少，把卡放在读卡器上等"嘀"一声就充好了。
Q5: 搭車碼和八达通能混着用吗？
不能。同一次乘车必须用同一种方式进出站。用搭車碼扫码进站，出站也得扫同一个二维码；用八达通刷卡进站，出站也必须刷卡。混用的话闸机打不开，得去客服中心处理。
Q6: 深夜打车和坐通宵巴士哪个更划算？
看距离和人数。通宵巴士单程十几港币，但可能要等、可能要转车、站点不一定到酒店门口。深夜的士在正常计价基础上有附加费，短途大概 50-80 港币，长途可能上百。如果两三个人一起，打车分摊下来跟坐巴士差不多，还更方便。
相关小程序
- 搭車碼
- 香港GO搭港铁
- 八达通充值 Octopus Reloading
- 巴士到站
本文内容更新于2026-04-15。
使用小程序或第三方平台服务时，请留意各平台的隐私政策与数据授权条款，根据个人需要决定是否授权相关信息。本文所述信息基于撰写时的公开资料整理，不构成对任何品牌或服务的推荐。