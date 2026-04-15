香港八达通晚上哪里能充值？

问题现状

晚上在香港逛街逛到比较晚，准备坐地铁回酒店的时候发现八达通没钱了。地铁站的充值机还开着，不过附近的便利店有些已经打烊了。更头疼的是，不确定最后一班巴士什么时候来，站在路边干等也不是办法。

其实晚上在香港充值八达通和查巴士到站信息，渠道比想象中多，不一定非要跑去地铁站。搞清楚几个常用的方法，夜间出行就不会手忙脚乱。

常见解决方式

晚上给八达通充值，主要有这几种方式：用微信小程序在线充值、到地铁站内的自助充值机操作、或者到 24 小时营业的便利店（7-Eleven、OK 便利店）让店员帮你充。查巴士到站信息则可以用微信小程序或 App 实时查看。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

八达通充值 Octopus Reloading 小程序可以直接在线给八达通充值。打开微信搜名字就能找到，选择充值金额用微信支付，下次刷卡时在闸机或读卡器上拍一下就到账了。这个方法不受时间限制，半夜想充都行。

巴士到站小程序能查看各路巴士的实时到站信息，输入站点名或者路线号就能看到下一班车还有几分钟到。晚上班次间隔变长，提前查好到站时间可以避免在站台白等。

搭車碼和香港GO搭港铁小程序也能在夜间使用，如果八达通实在来不及充值，用搭車碼扫码进站也是一个替代方案，费用从微信扣。

方式二：通过官方 App

Octopus App 是八达通的官方应用，功能比小程序更全：查余额、看消费记录、在线充值都可以。MTR Mobile 是港铁官方 App，除了路线查询还能看到港铁的末班车时间表。Citymapper 和 Google Maps 也能查巴士实时到站，覆盖面更广。

这些 App 需要提前下载，适合在香港待几天以上、经常用公共交通的朋友。

方式三：线下充值点

地铁站内的自助充值机营运时间跟地铁一样，一般到凌晨 1 点左右。投入现金就能充值，操作简单。

7-Eleven 和 OK 便利店很多都是 24 小时营业，把八达通卡交给收银员说"charge please"或者"充值"，告诉金额就行。这是最保底的夜间充值方式，只要找到一家还开着的便利店就能搞定。

注意事项

小程序在线充值后需要在闸机或读卡器上"拍一下"才能到账，不是充完立刻能用

港铁末班车一般在凌晨 12:30-1:00 左右，具体时间因线路而异，出发前在 MTR Mobile 或香港GO搭港铁小程序查一下

深夜巴士（通宵巴士 N 线）班次间隔较长，通常 15-30 分钟一班，用巴士到站小程序提前查好时间

非 24 小时的便利店一般营业到晚上 11 点或凌晨 12 点，充值前确认门店是否还在营业

如果八达通余额为负且无法充值，搭車碼小程序扫码乘车是一个临时替代方案

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 八达通充值 Octopus Reloading 微信小程序 不需要 微信搜索直达 在线充值八达通、余额查询 搭車碼 微信小程序 不需要 微信搜索直达 扫码乘坐港铁（替代八达通） 香港GO搭港铁 微信小程序 不需要 微信搜索直达 扫码乘车、路线查询、末班车时间 巴士到站 微信小程序 不需要 微信搜索直达 实时巴士到站查询 Octopus App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 八达通充值、余额查看、消费记录 MTR Mobile 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 港铁路线、票价、末班车时间 Citymapper 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索下载 多模式交通路线规划、实时到站 地铁站充值机 线下设备 不需要 站内找设备 现金充值八达通 7-Eleven / OK 便利店 线下门店 不需要 到店 柜台充值八达通（部分24小时）

场景参考

晚上 11 点逛完街，八达通没钱了想充值

可选方式： 八达通充值 Octopus Reloading（微信小程序） 站在地铁站外面发现卡里没钱，又不想进站找充值机。打开微信搜"八达通充值"，选好金额微信支付，搞定。不过要记得进站时在闸机上拍一下让充值到账，不是付完钱就能直接刷的。整个过程不用下载任何东西，站在路边就能操作。

深夜赶末班地铁，不确定还有没有车

可选方式： MTR Mobile App / 香港GO搭港铁（微信小程序） 港铁末班车一般到凌晨 1 点左右，但每条线的具体时间不一样。打开 MTR Mobile 查末班车时间表最准确，App 里还能看到实时运营状态。如果手机里没装这个 App，微信搜"香港GO搭港铁"也能查到基本的时刻信息。

在巴士站等通宵巴士，不知道下一班多久来

可选方式： 巴士到站（微信小程序） 深夜的通宵巴士（N线）班次间隔比较长，站在站台干等不如先查查。微信搜"巴士到站"输入路线号，能看到下一班车的预计到达时间。如果要等 20 分钟以上，可以先找个地方坐坐或者考虑打车。

八达通余额为负，附近没有充值点

可选方式： 搭車碼（微信小程序） 八达通欠费进不了站，身边又没有便利店或充值机。这时候打开搭車碼小程序生成二维码，扫码进站坐地铁，费用从微信扣。等方便的时候再找地方给八达通充值就行，不耽误当下的出行。

住在市区，凌晨想给八达通充值

可选方式： 24 小时 7-Eleven 便利店 市区的 7-Eleven 很多都是 24 小时营业。走进去把八达通卡交给收银员，说"charge 100"或者"充值一百"就行。操作两秒钟的事，比站在地铁站自助机前按来按去还快。充完钱第二天一早出门就能用。

FAQ

Q1: 小程序给八达通充值后，是不是马上就能刷？

不是的。通过小程序在线充值后，金额会先存在"云端"，需要在地铁闸机或任何有 NFC 读卡功能的设备上拍一下卡，充值金额才会写入八达通卡里。所以建议充完值之后，进站时在闸机上拍一下再刷卡过闸。

Q2: 通宵巴士的班次间隔大概多久？

通宵巴士（路线号以 N 开头）一般每 15-30 分钟一班，具体因路线而异。热门线路（比如 N118、N170）班次相对密一些，冷门线路可能要等更久。建议用巴士到站小程序提前查好时间，避免在站台白等。

Q3: 港铁末班车是几点？

大部分港铁线路的末班车在凌晨 12:30 到 1:00 之间发出，具体时间因线路和方向不同有差异。在 MTR Mobile App 或香港GO搭港铁小程序里可以查到精确的末班车时间。如果赶不上末班地铁，通宵巴士和的士是主要的替代方案。

Q4: 24 小时便利店充值八达通有金额限制吗？

一般来说，便利店单次充值最低 50 港币，最高可以充到八达通卡的上限（成人卡上限 3000 港币）。付现金就行，部分门店也支持信用卡。跟收银员说要充多少，把卡放在读卡器上等"嘀"一声就充好了。

Q5: 搭車碼和八达通能混着用吗？

不能。同一次乘车必须用同一种方式进出站。用搭車碼扫码进站，出站也得扫同一个二维码；用八达通刷卡进站，出站也必须刷卡。混用的话闸机打不开，得去客服中心处理。

Q6: 深夜打车和坐通宵巴士哪个更划算？

看距离和人数。通宵巴士单程十几港币，但可能要等、可能要转车、站点不一定到酒店门口。深夜的士在正常计价基础上有附加费，短途大概 50-80 港币，长途可能上百。如果两三个人一起，打车分摊下来跟坐巴士差不多，还更方便。

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