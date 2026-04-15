香港地铁票怎么买最方便？

问题现状

来香港的游客几乎每天都要坐地铁，但"地铁票怎么买"这个看似简单的问题，实际操作起来挺容易犯迷糊。香港地铁（港铁 MTR）的购票方式跟内地不太一样：有单程票、八达通卡、游客日票、还有手机扫码乘车等多种选择。站内的售票机界面是繁体中文加英文，第一次用可能要摸索一会儿。

其实搞清楚几种主要的购票方式和各自的适用场景，选一个最适合自己的就行，不用每种都试一遍。

常见解决方式

香港地铁购票主要有这几种方式：买八达通卡（最通用）、用手机扫码乘车（搭車碼或香港GO搭港铁小程序）、在站内自助售票机购买单程票、或者购买港铁游客全日通。八达通卡除了坐地铁还能坐巴士、买东西，是最万能的选择。手机扫码则省掉了买卡的步骤。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

搭車碼和香港GO搭港铁这两个小程序支持手机扫码过闸乘车。打开微信搜名字就能找到，不需要下载 App。

搭車碼小程序开通后会生成一个乘车二维码，进站时对着闸机扫一下就行，出站时再扫一次自动扣费。香港GO搭港铁的操作类似，还能查看港铁路线图和票价信息。两个小程序都支持微信支付扣费，不需要提前充值，用多少扣多少。

八达通充值 Octopus Reloading 小程序则可以给你的八达通卡在线充值，不用跑到地铁站的充值机前排队。巴士到站小程序能查看实时巴士到站信息，方便安排换乘。

方式二：购买八达通卡

八达通是香港最通用的交通支付卡，几乎所有公共交通都能刷。在机场、地铁站的客服中心或者自助售票机都能买到，成人卡售价 150 港币（含 50 港币押金和 100 港币可用余额）。

买好后直接刷卡进站，出站时自动扣费。余额不够可以在地铁站的充值机或便利店（7-Eleven、OK 便利店）充值。离开香港前可以到客服中心退卡，退回押金和余额（扣少量手续费）。

如果你想用更完整的功能，可以下载 MTR Mobile App（港铁官方应用），支持路线规划、票价查询和游客全日通购买。Octopus App 则可以查看八达通余额和消费记录。

方式三：站内自助售票机

每个地铁站都有自助售票机，操作步骤是：选择目的地站点、投入现金或刷八达通付款、取出单程票。单程票是圆形塑料代币，进站时拍一下闸机感应区，出站时投入回收口。

售票机界面支持繁体中文和英文，不支持简体中文。如果看不太懂，直接在地图上点目的地站就行，系统会自动显示票价。单程票适合偶尔坐一两次地铁的情况，频繁坐的话八达通更划算（有转乘优惠）。

注意事项

八达通卡比单程票划算：八达通坐地铁有折扣，而且转乘巴士还有再优惠

搭車碼扫码乘车目前覆盖港铁全线，但部分轻铁站可能还不支持

游客全日通（Adult Tourist Day Pass）售价约 75 港币，当天无限次乘坐港铁（不含机场快线和轻铁），适合一天要坐很多次地铁的行程

八达通卡余额低于零的情况下（允许一次负额度进站），下次乘车前需要先充值

如果用搭車碼进站，出站也必须用同一个二维码，不能混用八达通和二维码

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 电子凭证支持 核心功能 搭車碼 微信小程序 不需要 手机二维码过闸 扫码乘坐港铁、自动扣费 香港GO搭港铁 微信小程序 不需要 手机二维码过闸 扫码乘车、路线查询、票价查询 八达通充值 Octopus Reloading 微信小程序 不需要 在线充值 八达通在线充值、余额查询 巴士到站 微信小程序 不需要 实时信息 巴士实时到站查询 八达通卡 实体卡 不需要 刷卡过闸 地铁/巴士/渡轮/便利店通用 MTR Mobile 独立 App 需要下载 App 电子票务 路线规划、票价查询、游客日票购买 Octopus App 独立 App 需要下载 App 电子查询 八达通余额查看、消费记录 站内自助售票机 线下设备 不需要 单程代币 单程票购买、现金/八达通支付

场景参考

刚到香港机场，想赶紧坐地铁进市区

可选方式： 八达通卡（机场客服中心购买） 刚出关最直接的办法就是在机场的港铁客服中心买一张八达通卡。交 150 港币（50 押金 + 100 余额），拿了卡直接刷闸机进站，坐机场快线到市区大约 24 分钟。八达通后面坐巴士、渡轮、便利店买东西都能用，一卡在手不用再操心买票的事。

不想买实体卡，手机搞定一切

可选方式： 搭車碼（微信小程序） 嫌买八达通卡麻烦，或者在香港只待一两天不想留一张卡，搭車碼小程序是个好选择。微信搜"搭車碼"开通后生成二维码，进出站扫码就行，费用直接从微信扣。整个过程不用下载任何 App，也不用排队买票，对于短期游客来说确实省事。

八达通余额不够了，但不想跑去地铁站充值

可选方式： 八达通充值 Octopus Reloading（微信小程序） 逛街逛到一半发现八达通快没钱了，附近又没有地铁站或便利店。打开微信搜"八达通充值"，在小程序里用微信支付给卡充值，下次用的时候在闸机或读卡器上拍一下就到账了。省去了专门跑一趟充值点的麻烦。

一天要坐七八趟地铁，怕花太多钱

可选方式： 游客全日通（MTR Mobile App 或客服中心购买） 如果你一天之内要在好几个景点之间来回跑，买一张游客全日通可能更划算。75 港币当天无限次乘坐港铁（机场快线和轻铁除外），在 MTR Mobile App 里或者地铁站客服中心都能买到。算一下如果单程平均 10 港币以上、坐 7 次以上就回本了。

第一次坐香港地铁，搞不清路线和票价

可选方式： 香港GO搭港铁（微信小程序）/ MTR Mobile App 不熟悉港铁线路的话，打开香港GO搭港铁小程序查一下路线和票价，哪条线换乘、到站大概多久都一目了然。如果想要更详细的信息，MTR Mobile App 的路线规划功能更完整，还能看到出口信息和附近的吃喝玩乐。

FAQ

Q1: 来香港是买八达通卡好还是用手机扫码好？

看你待多久。如果在香港待三天以上，八达通卡更方便，坐地铁有折扣，便利店、餐厅、巴士都能刷。如果只待一两天且不想留张卡，搭車碼小程序扫码进出站就够用了，费用从微信扣，走的时候也不用退卡。两者可以同时备着，灵活切换。

Q2: 搭車碼小程序覆盖所有港铁站吗？

目前搭車碼已经覆盖港铁全线的大部分车站，日常出行基本够用。不过部分轻铁站和个别新开通的站点可能暂时还不支持，进站前留意闸机上有没有扫码标识。如果扫不了，旁边的售票机买张单程票也不耽误事。

Q3: 八达通卡余额不够了在哪充值？

最方便的是地铁站内的自助充值机，投入现金就能充。7-Eleven 和 OK 便利店也支持八达通充值，跟店员说一声就行。如果嫌跑腿麻烦，用"八达通充值 Octopus Reloading"微信小程序也能在线充，微信支付直接转到卡里。

Q4: 游客全日通划算吗？

看你当天坐几次地铁。全日通 75 港币无限次乘坐（不含机场快线和轻铁）。如果一天之内要去四五个景点，每趟地铁 10-15 港币的话，坐六七次就回本了。如果只坐两三趟，用八达通或扫码反而更便宜。在 MTR Mobile App 或地铁站客服中心都能买到。

Q5: 站内售票机只收现金吗？

不是的。售票机支持硬币和纸币（10/20/50/100 港币面额），也可以用八达通卡支付。但不支持微信支付或信用卡。如果手边没有港币现金，用搭車碼小程序扫码进站是最快的替代方案。

Q6: 用搭車碼进站的话，出站能刷八达通吗？

不能。进站和出站必须用同一种方式。如果用搭車碼二维码进站，出站也得扫同一个二维码；如果刷八达通进站，出站也必须刷八达通。混用的话闸机打不开，得去客服中心人工处理，比较耽误时间。

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