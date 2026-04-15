问题现状

在香港遇到一些特殊情况需要叫车的时候，很多人会慌：比如深夜航班落地、一家老小带着大箱子、台风天出行、或者从迪士尼散场找不到的士。平时打车可能随便用个平台就行，但这些特殊场景对车型、接单速度和安全性都有更高的要求。

不少人的经验是，关键时刻多个平台同时叫，谁先接单用谁。但其实搞清楚各平台在特殊场景下的特长，提前做好准备，比临时手忙脚乱要靠谱得多。

常见解决方式

在香港特殊情况下叫车，主要可以通过这几种途径：微信小程序（悦行海外出行、飞的香港打车、腾讯出行服务、Uber优步、滴滴国际版）直接叫车、下载 Uber 或 HKTaxi 等独立 App 使用、或者在机场/酒店门口的的士站直接排队上车。不同场景适合不同的方式，下面分别说明。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

悦行海外出行、飞的香港打车、腾讯出行服务、Uber 优步、滴滴国际版这几个小程序在微信里搜名字就能找到，不用专门装 App。

深夜到达机场的情况下，打开微信搜"悦行海外出行"或"腾讯出行服务"，输入目的地直接叫车。微信授权登录后可以用微信支付，不需要提前绑定香港银行卡。悦行海外出行覆盖了机场接送服务，可以提前预约指定时间的接机车辆。

如果人多行李多需要大车，飞的香港打车和 Uber 优步小程序里可以选择 7 座车型或多人车。滴滴国际版也支持选择不同车型，操作界面跟内地的滴滴差不多，上手很快。

方式二：通过 Uber 或 HKTaxi App

Uber App 是香港打车最常用的独立应用之一，车型选择多，覆盖面广，深夜时段也比较容易叫到车。注册需要手机号和信用卡（支持 Visa/Mastercard），App 内可以选择 UberX（普通车）、Uber XL（大车）或 Uber Black（商务车）。

HKTaxi 是香港本地的打车平台，直接对接的士司机，不加价。对于不想用网约车、更信任传统的士的乘客来说，HKTaxi 是个不错的选择。注册需要香港或内地手机号。

方式三：机场/酒店的士站排队

香港机场的的士站秩序很好，按颜色分区排队：红色的士去市区、绿色的士去新界、蓝色的士去大屿山。跟着指示牌走到对应颜色的排队区就行，不需要任何 App。

酒店门口一般也有的士等候区，让酒店前台帮忙叫车最省事，有些酒店还提供机场穿梭巴士服务。这种方式虽然传统，但在台风天或其他极端天气下，网约车可能全部涨价或无人接单，传统的士反而更靠谱。

注意事项

深夜时段（凌晨 12 点到 6 点）的士会加收附加费，网约车也可能出现"动态加价"，做好心理准备

台风天出行务必优先考虑安全，八号风球以上大部分交通停运，不建议强行叫车出门

从机场到市区的的士费用大约 250-350 港币（红色的士），走机场快线+接驳交通可能更划算

多人出行记得提前在 App 里选 7 座或以上车型，普通车坐不下 4 个人加行李

用微信小程序叫车时，建议提前开好定位权限，这样系统能更快匹配附近的司机

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 注册/登录方式 核心功能 悦行海外出行 微信小程序 不需要 微信授权 机场接送预约、包车服务、即时叫车 飞的香港打车 微信小程序 不需要 微信授权 即时叫车、多车型选择 腾讯出行服务 微信小程序 不需要 微信授权 大湾区出行、跨境叫车 Uber 优步 微信小程序 不需要 微信授权 即时叫车、多车型选择 滴滴国际版 微信小程序 不需要 微信授权 即时叫车、界面与内地滴滴相似 Uber App 独立 App 需要下载 App 手机号+信用卡注册 UberX/XL/Black多车型、深夜服务 HKTaxi App 独立 App 需要下载 App 手机号注册 对接的士司机、不加价 机场的士站 线下渠道 不需要 无需注册 按区域分色排队、现金/八达通/信用卡支付

场景参考

深夜航班落地，急需一辆车去酒店

可选方式： 悦行海外出行 / 腾讯出行服务（微信小程序） 半夜到香港机场，又累又困，只想赶紧到酒店。打开微信搜"悦行海外出行"输入酒店地址叫车，微信付款不用换港币、不用绑外卡。如果提前知道航班时间，还能在小程序里预约接机服务，司机到时候举着牌子在到达大厅等你，省去了找车的麻烦。

经常在香港出差，想用一个稳定的打车平台

可选方式： Uber App 常驻或频繁来香港的朋友，下载 Uber App 是个稳妥的选择。注册绑好信用卡后，每次叫车一键搞定，行程结束自动扣款。Uber 在香港的司机数量多、覆盖面广，深夜时段也比较容易叫到车。App 里还能查看历史行程和费用明细，出差报销方便。

一家人带着大行李箱，普通车坐不下

可选方式： Uber 优步小程序 / 飞的香港打车小程序 带着老人小孩加上三四个行李箱，普通四座车肯定不够用。在微信里打开 Uber 优步或飞的香港打车小程序，选"大车"或"7 座"车型下单。这样一车全装下，不用分两辆车跑，省钱也省心。下单时备注一下行李数量，司机提前准备好后备箱空间。

台风天困在酒店，急需出门办事

可选方式： 酒店前台叫车 / HKTaxi App 台风天网约车很可能全线涨价甚至无人接单。这时候让酒店前台帮你叫一辆的士更靠谱，前台跟本地出租车公司有联系，比自己在 App 上干等强。如果前台叫不到，试试 HKTaxi，这个平台直接对接的士司机，恶劣天气下比网约车的响应速度通常更快。不过八号风球以上的话，真心建议别出门。

迪士尼散场人山人海，想快速离开

可选方式： 滴滴国际版（微信小程序）/ 机场穿梭巴士 迪士尼烟花结束后，门口排的士的队伍能绕好几圈。提前 10 分钟在微信里用滴滴国际版叫好车，等散场直接走到上车点，比在门口干等快很多。如果不着急，迪士尼也有穿梭巴士到地铁站，人多但不花什么钱。

FAQ

Q1: 深夜到香港机场，小程序叫车靠谱吗？

基本靠谱。悦行海外出行和腾讯出行服务的小程序都覆盖机场区域，深夜也有司机接单。不过凌晨 1 点以后车辆会少一些，如果航班很晚，建议提前在小程序里预约接机服务，司机到时候在到达大厅等你，比落地后再叫车确定性更高。实在叫不到，机场的士站 24 小时运营，排队上车也不用等太久。

Q2: 各个打车小程序有什么区别？

悦行海外出行主打机场接送和包车服务，适合有预约需求的场景。腾讯出行服务覆盖大湾区跨境出行。飞的香港打车专注香港本地即时叫车。Uber 优步和滴滴国际版的操作界面跟内地版本类似，上手快。总体来说，临时叫车可以多个平台同时试，谁先接单用谁。

Q3: 从机场到市区打车大概多少钱？

红色的士从机场到中环大约 300-350 港币，到尖沙咀大约 250-300 港币。网约车的价格浮动较大，平时跟的士差不多，但高峰或深夜可能出现动态加价。如果预算有限，机场快线到市区只要 100 港币左右，再换一程地铁或的士也划算。

Q4: 台风天还能叫到车吗？

三号风球以下一般还能叫到，不过等待时间会变长，价格也可能上涨。八号风球以上大部分交通停运，包括公共交通和网约车，强烈建议待在室内不要出门。如果确实有紧急需求，让酒店前台帮忙联系出租车公司，或者试 HKTaxi，的士司机在恶劣天气下的响应通常比网约车快。

Q5: 多人出行怎么叫大车？

Uber 优步和飞的香港打车的小程序都支持选择 7 座车型。下单时在车型选项里找"XL"或"7 座"，选好后下单就行。记得在备注里说明行李数量，方便司机提前准备空间。如果人数超过 7 个，可能需要分两辆车，或者通过悦行海外出行预约包车服务。

Q6: 用小程序叫车能开发票吗？

大部分小程序和 App 都支持行程结束后查看费用明细，但能否开正式发票因平台而异。Uber App 可以在行程记录里下载电子收据。小程序端的发票功能不一定都有，如果需要报销凭证，建议优先用 Uber App 或者在叫车前确认一下平台的发票政策。

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